На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы: их уже проверяет СБУ
Источник:сайт Тернопольского городского совета
В Тернополе в конце июля пройдет фестиваль "Файне місто". Как и Киевский Atlas Weekend он уже попал в скандал из-за российских исполнителей, которые приедут выступать.
Мэр Тернополя Сергей Надал направил письмо в управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области. Он попросил проверить правоохранителей законность приезда российских гастролеров.
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Мэрия призывает отменить выступление россиян
Городские власти Тернополя просит СБУ проверить, законно ли эти музыканты пересекли государственную границу и легитимно находятся в Украине. Кроме того, Сергей Надал обратился к организаторам "Файного міста" с призывом отменить выступления российских музыкантов.
Он добавил: городской совет не является соорганизатором события, поэтому не может самостоятельно влиять на выбор артистов.
Поводом к написанию письма стало заявление местного "Правого сектора".
О каких исполнителях идет речь:
Это 4 группы из России:
- Louna;
- "Порнофильмы";
- Wildways;
- Anacondaz.
Что касается последней группы – то она выступала в оккупированном Крыму и имела трехлетний запрет на въезд в Украину. Впрочем, в 2020 году срок этого запрета завершился, поэтому организаторы фестиваля пригласили группу в Тернополь.
В СБУ говорят, что все законно
Служба безопасности утверждает, что еще до обращения городского совета Тернополя начала проверку граждан России, которые должны выступить на фестивале. Как рассказал спикер СБУ в Тернопольской области Петр Королюк в комментарии "Украинской правде", проверка 21 человека завершилась.
Законных оснований для их недопущения не обнаружили. Проверка еще 16 иностранцев продолжается. О ком именно идет речь, в СМИ не отметили.
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