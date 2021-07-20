На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы: их уже проверяет СБУ

В Тернополе в конце июля пройдет фестиваль "Файне місто". Как и Киевский Atlas Weekend он уже попал в скандал из-за российских исполнителей, которые приедут выступать.

Мэр Тернополя Сергей Надал направил письмо в управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области. Он попросил проверить правоохранителей законность приезда российских гастролеров.

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Мэрия призывает отменить выступление россиян

Городские власти Тернополя просит СБУ проверить, законно ли эти музыканты пересекли государственную границу и легитимно находятся в Украине. Кроме того, Сергей Надал обратился к организаторам "Файного міста" с призывом отменить выступления российских музыкантов.

Он добавил: городской совет не является соорганизатором события, поэтому не может самостоятельно влиять на выбор артистов.

Поводом к написанию письма стало заявление местного "Правого сектора".

О каких исполнителях идет речь:

Это 4 группы из России:

Louna;

"Порнофильмы";

Wildways;

Anacondaz.

Что касается последней группы – то она выступала в оккупированном Крыму и имела трехлетний запрет на въезд в Украину. Впрочем, в 2020 году срок этого запрета завершился, поэтому организаторы фестиваля пригласили группу в Тернополь.

В СБУ говорят, что все законно

Сами организаторы на своем сайте или в социальных сетях пока никак не прокомментировали возмущение относительно выступлений российских артистов.

Служба безопасности утверждает, что еще до обращения городского совета Тернополя начала проверку граждан России, которые должны выступить на фестивале. Как рассказал спикер СБУ в Тернопольской области Петр Королюк в комментарии "Украинской правде", проверка 21 человека завершилась.

Законных оснований для их недопущения не обнаружили. Проверка еще 16 иностранцев продолжается. О ком именно идет речь, в СМИ не отметили.

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