Фактически -80 градусов: на Южном полюсе продолжается аномально холодная зима

Специалисты сообщили о рекордно высокой температуре на Южном полюсе. В частности, удалось зафиксировать -79,3 градуса.

Предыдущий морозный рекорд зафиксировали еще в 1976 году. Тогда температура воздуха опустилась до -60,6 градуса.

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Уже зимой 2020 – 2021 годов удалось зафиксировать -73,3 градуса. Метеоролог Мэтью Lazzaro из Университета Висконсина заявил, что вблизи метеостанции "Амундсен-Скотт" эту температуру наблюдали несколько раз.

Российская станция "Восток" 30 сентября сообщала, что температура воздуха опустилась до -79,3 градуса.

Станцию "Академик Вернадский" накрыли снегопады

В августе 2021 года станцию "Академик Вернадский" накрыли снегопады.

Остров Галиндез страдал от сильной метели. Скорость ветра составляла 33,2 метра в секунду.

В Национальном антарктическом научном центре даже рассказали, что пришлось подготовить к запуску запасной дизель-генератор и устанавливать аварийный свет.

Высота снежного покрова составляла почти 2 метра.

Температура воздуха составляла -12 градусов, но из-за влажности 86% ощущались фактически как -38 градусов.

Мировой рекорд составляет -89,2 градуса. Его зарегистрировали на станции "Восток" 21 июля 1983 года.