Фактор К: ждать ли реванша Коломойского после победы Зеленского

Вопрос возможного влияния олигарха Игоря Коломойского – это главный вопрос, который волнует, по крайней мере должен волновать, сегодня избирателей, и даже иностранных инвесторов и кредиторов Украины.

В Украине Коломойского не видели полтора года. Поспособствовали этому его напряженные отношения с Петром Порошенко. И в воздухе пахнет реваншем. Владимира Зеленского обвиняют в тесных связях с Коломойским. Он их – отрицает.

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18 апреля масла в огонь подлило скандальное решение Окружного суда Киева об отмене национализации "Приватбанка". И это несмотря на то, что в Высоком суде Лондона Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов сами признали, что нанесли банку убытки на четверть миллиарда долларов. Там признали противоправным и отменили договор купли-продажи акций банка.

В предвкушении победы Зеленского, судьи и чиновники начали переобуваться на ходу – объясняют такое судебное решение эксперты.

Скорее всего, президентом будет человек, который приближен к Коломойскому. У нас президент, конечно, формально не влияет на суды, но мы знаем, в какой стране мы живем,

– сказал руководитель Центра совершенствования экономической журналистики KSE Андрей Яницкий.

Суд признал незаконным и решение НБУ о конфискации средств связанных лиц – родственников и бизнес-партнеров экс-приватовцев, в частности, влиятельных братьев Суркисов. Речь идет об около одного миллиарда долларов, который, в случае окончательного решения суда, государство будет вынуждено вернуть.



"Приватбанк"

Сам Коломойский требует через суд – и свой банк, и моральную компенсацию только в 2 миллиарда долларов. Хотя государство с приватовцами подписал меморандум: что банк не пойдет в ликвидацию, он будет национализирован.

Впрочем, эксперты убеждены, судясь за "Приват", Коломойский стремится не деньги вернуть, и не банк. По закону, отыграть назад признание банка неплатежеспособным невозможно. Чего он хочет на самом деле – так это восстановить репутацию и избавиться от подозрений в выводе 5 миллиардов долларов с "Приватбанка". Хотя, не только из банка.

Агенты ФБР приезжали в Киев, собирали информацию о выводе средств из "Укрнафты". Они хотят доказать, что Коломойский выводил средства из государственной фактически компании, для того, чтобы приобретать активы на территории США,

– рассказал журналист-расследователь журнала "Новое Время" Иван Верстюк.

Олигарх контролировал полугосударственное предприятие более 10 лет. Пока в 2015 году основной владелец "Укрнафты" – "Нафтогаз" не попытался вернуть его под контроль государства. Тогда Коломойский отреагировал нервно и жестко. Но контроль над "Укрнафтой" у него же отобрали. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев утверждает, что Коломойский вывел из компании почти 15 миллиардов государственных гривен. Впрочем, неделю назад, 12 апреля, все начало возвращаться на старые рельсы.

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В сентябре прошлого года Коломойский перебрался с швейцарской Женевы в израильский город Герцлия, чтобы не повторить судьбу Павла Лазаренко. Ведь Израиль своих граждан не экстрадирует в американские тюрьмы.

"Проясниться" ситуация должна после поражения Порошенко. Бороться в Украине есть за что, и кроме "Укрнафты" и "Привата" – это нефтеперерабатывающие, горнодобывающие и металлургические предприятия. Горнолыжный курорт "Буковель", который отобрали за долги и собственная медиаимперия.

Результаты выборов президента Украины?ЦИК уже подсчитала 99,86% голосов после второго тура выборов. Сейчас Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Официальные результаты выборов президента ЦИК планирует объявить после Пасхи. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.