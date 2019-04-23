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      Фактор К: ждать ли реванша Коломойского после победы Зеленского

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      Вопрос возможного влияния олигарха Игоря Коломойского – это главный вопрос, который волнует, по крайней мере должен волновать, сегодня избирателей, и даже иностранных инвесторов и кредиторов Украины.

      В Украине Коломойского не видели полтора года. Поспособствовали этому его напряженные отношения с Петром Порошенко. И в воздухе пахнет реваншем. Владимира Зеленского обвиняют в тесных связях с Коломойским. Он их – отрицает.

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      18 апреля масла в огонь подлило скандальное решение Окружного суда Киева об отмене национализации "Приватбанка". И это несмотря на то, что в Высоком суде Лондона Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов сами признали, что нанесли банку убытки на четверть миллиарда долларов. Там признали противоправным и отменили договор купли-продажи акций банка.

      В предвкушении победы Зеленского, судьи и чиновники начали переобуваться на ходу – объясняют такое судебное решение эксперты.

      Скорее всего, президентом будет человек, который приближен к Коломойскому. У нас президент, конечно, формально не влияет на суды, но мы знаем, в какой стране мы живем,
      – сказал руководитель Центра совершенствования экономической журналистики KSE Андрей Яницкий.

      Суд признал незаконным и решение НБУ о конфискации средств связанных лиц – родственников и бизнес-партнеров экс-приватовцев, в частности, влиятельных братьев Суркисов. Речь идет об около одного миллиарда долларов, который, в случае окончательного решения суда, государство будет вынуждено вернуть.


      "Приватбанк"

      Сам Коломойский требует через суд – и свой банк, и моральную компенсацию только в 2 миллиарда долларов. Хотя государство с приватовцами подписал меморандум: что банк не пойдет в ликвидацию, он будет национализирован.

      Впрочем, эксперты убеждены, судясь за "Приват", Коломойский стремится не деньги вернуть, и не банк. По закону, отыграть назад признание банка неплатежеспособным невозможно. Чего он хочет на самом деле – так это восстановить репутацию и избавиться от подозрений в выводе 5 миллиардов долларов с "Приватбанка". Хотя, не только из банка.

      Агенты ФБР приезжали в Киев, собирали информацию о выводе средств из "Укрнафты". Они хотят доказать, что Коломойский выводил средства из государственной фактически компании, для того, чтобы приобретать активы на территории США,
      – рассказал журналист-расследователь журнала "Новое Время" Иван Верстюк.

      Олигарх контролировал полугосударственное предприятие более 10 лет. Пока в 2015 году основной владелец "Укрнафты" – "Нафтогаз" не попытался вернуть его под контроль государства. Тогда Коломойский отреагировал нервно и жестко. Но контроль над "Укрнафтой" у него же отобрали. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев утверждает, что Коломойский вывел из компании почти 15 миллиардов государственных гривен. Впрочем, неделю назад, 12 апреля, все начало возвращаться на старые рельсы.

      Читайте также: Что будут делать олигархи при президентстве Зеленского: ответ Кошкиной

      В сентябре прошлого года Коломойский перебрался с швейцарской Женевы в израильский город Герцлия, чтобы не повторить судьбу Павла Лазаренко. Ведь Израиль своих граждан не экстрадирует в американские тюрьмы.

      "Проясниться" ситуация должна после поражения Порошенко. Бороться в Украине есть за что, и кроме "Укрнафты" и "Привата" – это нефтеперерабатывающие, горнодобывающие и металлургические предприятия. Горнолыжный курорт "Буковель", который отобрали за долги и собственная медиаимперия.

      Результаты выборов президента Украины?ЦИК уже подсчитала 99,86% голосов после второго тура выборов. Сейчас Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Официальные результаты выборов президента ЦИК планирует объявить после Пасхи. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

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      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      22 апреля
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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Приватбанк Игорь Коломойский Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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