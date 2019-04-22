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      Фактор К: чи чекати реваншу Коломойського після перемоги Зеленського

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      Питання імовірного впливу олігарха Ігоря Коломойського – це головне питання, яке хвилює, чи принаймні має хвилювати, сьогодні виборців, та й навіть іноземних інвесторів і кредиторів України.

      В Україні Коломойського не бачили півтора року. Посприяли тому його напружені стосунки із Петром Порошенком. Та в повітрі пахне реваншем. Володимирові Зеленському закидають тісні зв'язки з Коломойським. Він їх – заперечує.

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      18 квітня масла у вогонь підлило скандальне рішення Окружного суду Києва про скасування націоналізації "Приватбанку". І це попри те, що у Високому суді Лондона Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов самі визнали, що завдали банку збитків на чверть мільярду доларів. Там визнали протиправним та скасовали договір купівлі-продажу акцій банку.

      У передчутті перемоги Зеленського, судді та бюрократи почали перевзуватися на ходу – пояснюють таке судове рішення експерти.

      Скоріше всього, президентом буде людина, яка наближена до Коломойського. У нас президент, звісно, формально не впливає на суди, але ми знаємо, в якій країні ми живемо,
      – сказав керівник Центру удосконалення економічної журналістики KSE Андрій Яніцький.

      Суд визнав незаконним і рішення НБУ про конфіскацію коштів пов'язаних осіб – родичів та бізнес-партнерів екс-приватівців, зокрема, впливових братів Суркісів. Мова йде про близько одного мільярда доларів, який, в разі остаточного рішення суду, держава буде змушена повернути.


      "Приватбанк"

      Сам Коломойський вимагає через суд – і свій банк, і моральну компенсацію аж у 2 мільярди доларів. Хоча держава з приватівцями підписала меморандум: що банк не піде в ліквідацію, його буде націоналізовано.

      Втім, експерти переконані, судячись за "Приват", Коломойський прагне не гроші повернути, і не банк. За законом, відіграти назад визнання банку неплатоспроможним неможливо. Чого він хоче насправді – так це відновити репутацію та позбутися підозр у виведенні 5 мільярдів доларів з "Приватбанку". Хоча, не лише із банку.

      Агенти ФБР приїжджали до Києва, збирали інформацію про виведення коштів з "Укрнафти". Вони хочуть довести що Коломойський виводив кошти з державної фактично компанії, для того, щоб набувати активів на території США,
      – розповів журналіст-розслідувач журналу "Новое Время" Іван Верстюк.

      Олігарх контролював напівдержавне підприємство більше 10 років. Допоки у 2015 році основний власник "Укрнафти" – "Нафтогаз" не спробував повернути його під контроль держави. Тоді Коломойський відреагував нервово і жорстко. Але контроль над "Укрнафтою" у нього таки відібрали. Очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв стверджує, що Коломойський вивів з компанії майже 15 мільярдів державних гривень. Втім, тиждень тому, 12 квітня, все почало повертатися на старі рейки.

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      У вересні минулого року Коломойський перебрався із швейцарської Женеви до ізраїльського міста Герцлія, аби не повторити долю Павла Лазаренка. Адже Ізраїль своїх громадян не екстрадує до американських в'язниць.

      "Прояснитися" ситуація має після поразки Порошенка. Боротися в Україні є за що, і окрім "Укрнафти" та "Привату" – це нафтопереробні, гірничо-видобувні та металургійні підприємств. Гірсько-лижний курорт "Буковель", який відібрали за борги та власна медіаімперія.

      Які результати виборів президента України?ЦВК вже підрахувала 99,86% голосів після другого туру виборів. Наразі Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Офіційні результати виборів президента ЦВК планує оголосити після Великодня. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня.

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      22 квітня
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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Ігор Коломойський Приватбанк
      Джерело: 24 канал
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