Фальш и лицемерие, убийцы хотят отдохнуть: как мир реагирует на заявление Путина о "перемирии"

Российский президент Владимир Путин заявил, что якобы хочет перемирия с 6 по 7 января. Однако Украина и мир не верят заявлениям Кремля.

На призыв "рождественского перемирия" отреагировал министр иностранных дел Джеймс Клэверли. Он считает, что это не перспектива мира.

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"Россия должна навсегда вывести свои войска, отказаться от незаконного контроля над украинской территорией и прекратить варварские нападения на невинных мирных жителей", – заявил Клеверли.

Позиция Литвы

В Министерстве обороны Литвы считают, что россияне хотят отдохнуть, а затем с большей силой атаковать Украину. Министр Арвидас Анушаускас не верит заявлениям руководства кафиров.

Путин приказывает Шойгу объявить рождественское перемирие или убийцы устали и хотят отдохнуть один день. Они хотят рождественского перемирия, чтобы с новыми силами продолжить убивать украинцев в своей стране", – считает Анушаускас.

В США назвали призыв лицемерным

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал заявления Владимира Путина о Рождестве циничными. Он напомнил, что ранее Кремль не считался с праздниками, чтобы обстреливать мирных украинцев.

С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает это лучшим способом – цинизм. Это в значительной степени цинично, потому что она появилась только спустя несколько дней после того, как Москва провела новогодние атаки против гражданской инфраструктуры Украины, – отметил Прайс.

Спикер повторил слова главы Госдепа Энтони Блинкена, считающего, что Путин просит "перемирие" лишь тогда, когда хочет перегруппировать и увеличить силы. По словам Прайса, если россияне действительно хотят мира, то должны забрать все войска с территории Украины.

Президент США Джо Байден также отреагировал на заявление Путина. Он настроен скептически, поскольку в Новый год и Рождество 25 декабря россияне обстреляли Украину.

"Не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и на Новый год. Думаю, что он пытается передохнуть", – сказал президент США.

Ответ Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, то забрал бы свои войска. Однако глава Кремля хочет взять перерыв, чтобы атаковать снова.

Так называемая остановка огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией. Поэтому мы будем и дальше поддерживать украинцев – чтобы они снова жили в мире и самоопределении, – заверила Бербок.

Позиция Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает "рождественское перемирие" фальшивым. Он назвал путь, по которому на самом деле можно достичь мира.

"Есть агрессор: Кремль. И жертва – украинский народ. Вывод русских войск – единственный серьезный способ восстановления мира и сохранности. Объявление об одностороннем прекращении огня такое же фальшивое и лицемерное, как и незаконные и гротескные анексии и сопутствующие референдумы, – подчеркнул Мишель.