На заклик "різдвяного перемир'я" відреагував міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. Він вважає, що це не є перспективою миру.

До теми Путін показує з себе "хрестоносця": в ISW пояснили, чому агресор просуває "перемир'я"

"Росія повинна назавжди вивести свої війська, відмовитися від незаконного контролю над українською територією та припинити варварські напади на невинних мирних жителів", – заявив Клеверлі.

Позиція Литви

У Міністерстві оборони Литви вважають, що росіяни хочуть відпочити, а потім з більшою силою атакувати Україну. Міністр Арвідас Анушаускас не вірить заявам керівництва окупантів.

Путін наказує Шойгу оголосити різдвяне перемир'я або ж вбивці втомилися і хочуть відпочити один день. Вони хочуть різдвяного перемир'я, щоб з новими силами продовжити вбивати українців у власній країні", – вважає Анушаускас.

У США назвали заклик лицемірним

Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав заяви Владіміра Путіна про Різдво цинічними. Він нагадав, що раніше Кремль не зважав на свята, щоб обстрілювати мирних українців.

З нашої точки зору, є одне слово, яке описує це в найкращий спосіб – цинізм. Це значною мірою цинічно, бо вона з'явилася лише через кілька днів після того, як Москва провела новорічні атаки проти цивільної інфраструктури України, – наголосив Прайс.

Речник повторив слова очільника Держдепу Ентоні Блінкена, який вважає, що Путін просить "перемир'я" лише тоді, коли хоче перегрупувати та збільшити сили. За словами Прайса, якщо росіяни дійсно хочуть миру, то повинні забрати всі свої війська з території України.

Президент США Джо Байден також відреагував на заяву Путіна. Він налаштований скептично, оскільки на Новий рік та Різдво 25 грудня росіяни обстріляли Україну.

"Не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 грудня та на Новий рік. Думаю, що він намагається передихнути", – сказав президент США.

Відповідь Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також заявила, що коли б Путін справді хотів миру, то забрав би свої війська. Проте очільник Кремля хоче взяти перерву, щоб атакувати знову.

Так зване припинення вогню не принесе ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Тому ми й надалі підтримуватимемо українців – щоб вони знову жили в мирі та самовизначенні, – запевнила Бербок.