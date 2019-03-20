Фальсификация 5% голосов Порошенко не поможет, – эксперт

Власть будет применять все возможные способы фальсификаций результатов выборов. Борьба идет за 10% голосов.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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В целом фальсификации могут достичь до 10% голосов. Это подмена протоколов и бюллетеней, свои технические наблюдатели и члены комиссии, сетки агитаторов. Порошенко 5% сфальсифицированных голосов не нужно. Это ему не поможет пройти во второй тур,

– считает Виктор Небоженко.

По словам эксперта, подмена протоколов и мешков с бюллетенями – излюбленный способ фальсификации от Партии регионов. И это, скорее всего, будет делаться и сейчас с помощью админресурса. Технически это может сделать только власть. По мнению Небоженко, наиболее массовые фальсификации будут в тех десяти регионах, где было военное положение.

При этом, отмечает политолог, с одной стороны, разные кандидаты в президенты соберут материал о фальсификации результатов голосования. Но проблема не в количестве материалов, а в политическом решении признания выборов недействительными. Трудно доказать в суде фальсификации.

Если будет массовая фальсификация результатов голосования со стороны Порошенко, то это плохо отразится на втором туре и на парламентских выборах. Тогда кандидатам в депутаты не надо будет придумывать громкие новые программы. Все будут говорить: давайте избавимся от человека, который сфальсифицировал выборы,

– подчеркнул Виктор Небоженко.

Каким образом противоправно влияют на результаты выборов?Незаконная схема агитации на выборах, так называемая "сетка" предусматривает покупку голосов избирателей и может состоять из около 200 тысяч агитаторов и охватывать от 700 тысяч до 6 миллионов избирателей. "Карусель" – когда участники получат бюллетень, делают отметку в нужном месте, фиксируют "волеизъявление" на телефон и бросают бюллетень в урну. Также известен метод вброса или замены бюллетеней. Как известно, ЦИК приняла решение, согласно которому перенесла 263 тысячи бюллетеней со второго на первый тур. Хотя никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно. Всего для выборов президента Украины заказали изготовление 60 миллионов 360 тысяч избирательных бюллетеней.