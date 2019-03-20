Фальсифікація 5% голосів Порошенкові не допоможе, – експерт

Влада застосовуватиме всі можливі способи фальсифікацій результатів виборів. Боротьба йде за 10% голосів.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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В цілому фальсифікації можуть досягти до 10% голосів. Це підміна протоколів і бюлетенів, свої технічні спостерігачі і члени комісії, сітки агітаторів. Порошенку 5% сфальсифікованих голосів не потрібно. Це йому не допоможе пройти до другого туру,

– вважає Віктор Небоженко.

За словами експерта, підміна протоколів і мішків із бюлетенями – улюблений спосіб фальсифікації від Партії регіонів. І це, швидше за все, робитиметься і зараз за допомогою адмінресурсу. Технічно це може зробити тільки влада. На думку Небоженка, найбільш масові фальсифікації будуть у тих десяти регіонах, де був воєнний стан.

При цьому, зазначає політолог, з одного боку, різні кандидати в президенти зберуть матеріал про фальсифікації результатів голосування. Але проблема не в кількості матеріалів, а в політичному рішенні визнання виборів недійсними. Важко довести в суді фальсифікації.

Якщо буде масова фальсифікація результатів голосування з боку Порошенка, то це погано відобразиться на другому турі і на парламентських виборах. Тоді кандидатам у депутати не треба буде придумувати гучні нові програми. Всі говоритимуть: давайте позбудемося людини, яка сфальсифікувала вибори,

– підкреслив Віктор Небоженко.

Яким чином протиправно впливають на результати виборів? Незаконна схема агітації на виборах, так звана "сітка" передбачає купівлю голосів виборців і може складатися з близько 200 тисяч агітаторів та охоплювати від 700 тисяч до 6 мільйонів виборців. "Карусель" – коли учасники отримають бюлетень, роблять позначку у потрібному місці, фіксують "волевиявлення" на телефон і вкидають бюлетень у скриньку. Також відомий метод вкидання або заміни бюлетенів. Як відомо, ЦВК ухвалила рішення, згідно якого перенесла 263 тисячі бюлетенів із другого на перший тур. Хоча ніяких радикальних змін з кількістю виборців за три тижні між першим туром 31 березня і другим туром 21 квітня відбуватись не повинно. Загалом для виборів президента України замовили виготовлення 60 мільйонів 360 тисяч виборчих бюлетенів.