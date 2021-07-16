Вам здесь не рады: фанаты "Динамо" сорвали символику "Шахтера", размещенную в Киеве – фото
16 июля 2021 , 14:09Читати новину українською
Источник:WBC Ультрас Динамо
В честь презентации новой формы футбольный клуб "Шахтер" разместил рекламные баннеры по всему Киеву. Это не понравилось болельщикам "Динамо", которые срезали эмблемы донецкого клуба.
Большое количество баннеров появилось в Киеве в Украинском доме и на Надднепрянском шоссе 15 июля. Рекламу разместили в честь презентации новой экипировки.
Появление символики конкурентов в столице не оценили фанаты "Динамо", которые вечером отправились расправляться с эмблемами горняков.
Логотип Puma не трогали
Ультрас "Динамо" срезали эмблемы "Шахтера" с баннеров / Фото WBC Ультрас Динамо
- О проведении акции представители ультрас написали в фейсбуке и похвастались, как они стоят ногами на эмблемах "Шахтера".
- Большинство пользователей-киевлян такую деятельность фанатов поддержали.
- Впрочем, некоторые подписчики отметили, что болельщики киевского клуба оставили целой символику компании Puma, которая сотрудничает с пророссийскими деятелями.