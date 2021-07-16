Вам здесь не рады: фанаты "Динамо" сорвали символику "Шахтера", размещенную в Киеве – фото

В честь презентации новой формы футбольный клуб "Шахтер" разместил рекламные баннеры по всему Киеву. Это не понравилось болельщикам "Динамо", которые срезали эмблемы донецкого клуба.

Большое количество баннеров появилось в Киеве в Украинском доме и на Надднепрянском шоссе 15 июля. Рекламу разместили в честь презентации новой экипировки.

Появление символики конкурентов в столице не оценили фанаты "Динамо", которые вечером отправились расправляться с эмблемами горняков.

Логотип Puma не трогали



Ультрас "Динамо" срезали эмблемы "Шахтера" с баннеров / Фото WBC Ультрас Динамо

О проведении акции представители ультрас написали в фейсбуке и похвастались, как они стоят ногами на эмблемах "Шахтера".

Большинство пользователей-киевлян такую деятельность фанатов поддержали.

Впрочем, некоторые подписчики отметили, что болельщики киевского клуба оставили целой символику компании Puma, которая сотрудничает с пророссийскими деятелями.

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