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      Фанаты Началовой шокировали ритуалом: "лечатся" землей из ее могилы

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      Фанаты Началовой не дают покоя ее могиле
      Фанаты Началовой не дают покоя ее могиле / Instagram Julianachalova

      Поклонники покойной российской певицы Юлии Началовой решили использовать землю из ее могилы для оккультизма. Они добавляют ее в чай и суп, чтобы "лечиться".

      Сторонники такого метода объясняют все предрассудками: могильная земля якобы способна "исцелить" серьезные болезни, пишут российские СМИ.

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      Так, землю рекомендуют "прикладывать к больным местам, добавлять в напитки и еду, а также просто хранить дома возле икон".

      Землю из могилы Началовой, хоть она к святым не относится, фанаты тоже считают "целебной". Фанаты убеждены, что она якобы способна вылечить мозоли, защитить от сепсиса и избавить от диабета и подагры, пишет издание "Дни.ру".

      Однако это не единственная выдумка фанатов. Они также убеждены, что крест с могилы певицы начал мироточить. На это отреагировали в РПЦ, призвав не оскорблять память артистки. Призывают прекратить такие действия и пользователи в соцсетях.

      Российская поп-певица, телеведущая и актриса Юлия Началова умерла в Москве 16 марта, ей было 38 лет. Певица умерла от сепсиса. Воспалительный процесс в организме вызвало незначительное повреждение ноги, которое артистка не могла вылечить самостоятельно.

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      Что известно о Юлии Началовой? Родилась 31 января 1981 года в российском Воронеже в семье композитора Виктора Началова и профессиональной музыкантки Таисии Началовой. Отец стал автором большинства песен Юлии. С 5-ти лет начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни Началовой стало ее участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" в 1991-1992 годах.

      Тогда артистка одержала победу В 1995 году. Юлия приняла участие в международном певческом конкурсе Big Apple-95, где обошла знаменитую американскую певицу Кристину Агилеру. Началова заняла первое место. В этом же году 14-летняя исполнительница выпустила дебютный альбом "Ах, школа, школа". С тех пор Началова выпустила 7 альбомов, последний – в 2013 году. Певица дважды была официально замужем.

      Первый раз – за певцом и музыкантом Дмитрием Ланским, солистом группы "Премьер-министр" (расстались в 2004 году). Второй раз Началова вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина (находились в браке в течение 2006-2011 годов). После развода певица оставила себе фамилию мужа – Алдонина.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Курьезные новости
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