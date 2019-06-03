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      Фанати Началової шокували ритуалом: "лікуються" землею з її могили

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      Фанати Началової не дають спокою її могилі
      Фанати Началової не дають спокою її могилі / Instagram Julianachalova

      Шанувальники покійної російської співачки Юлії Началової вирішили використовувати землю з її могили для окультизму. Вони додають її в чай і суп, аби "лікуватись".

      Прихильники такого методу пояснюють усе забобонами: могильна земля нібито здатна "зцілити" серйозні хвороби, пишуть російські ЗМІ. 

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      Так, землю рекомендують "прикладати до хворих місць, додавати в напої і їжу, а також просто зберігати вдома біля ікон".

      Землю з могили Началової, хоч вона до святих не належить, фанати теж вважають "цілющою". Фанати переконані, що вона нібито здатна вилікувати мозолі, захистити від сепсису і позбавити від діабету і подагри, пише видання "Дни.ру".

      Однак це не єдина вигадка фанатів. Вони також переконані, що хрест з могили співачки замироточив. На це відреагували в РПЦ і закликали не ображати пам’ять артистки. Закликають припинити такі дії і користувачі у соцмережах. 

      Російська поп-співачка, телеведуча і актриса Юлія Началова померла у Москві 16 березня, їй було 38 років. Співачка померла від сепсису. Запальний процес в організмі викликало незначне пошкодження ноги, яке артистка не могла вилікувати самотужки.

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      Що відомо про Юлію Началову?Народилася 31 січня 1981 року в російському Воронежі в сім'ї композитора Віктора Началова та професійної музикантки Таїсії Началової. Батько став автором більшості пісень Юлії. З 5-ти років почала співати на професійній сцені. Важливою подією у творчому житті Началової стала її участь у телевізійному конкурсі "Ранкова зірка" в 1991-1992 роках.

      Тоді артистка здобула перемогу У 1995 році. Юлія взяла участь у міжнародному співочому конкурсі Big Apple-95, де обійшла знамениту американську співачку Крістіну Агілеру. Началова посіла перше місце. У цьому ж році 14-річна вона випустила дебютний альбом "Ах, школа, школа". З тих пір Началова випустила 7 альбомів, останній – у 2013 році.  Виконавиця двічі була офіційно заміжня. 

      Вперше – зі співаком і музикантом Дмитром Ланським, солістом гурту "Прем'єр-міністр" (розлучилися в 2004 році). Вдруге Началова вийшла заміж за футболіста Євгена Алдоніна (перебували у шлюбі протягом 2006-2011 років). Після розлучення співачка залишила собі прізвище чоловіка – Алдоніна.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Курйозні новини
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