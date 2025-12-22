Из-за него страдает Украина: что известно о генерале Сарварове, которого взорвали в Москве
- 22 декабря в Москве взорвался автомобиль с генералом Фанилом Сарваровым.
- Сарваров был причастен к подготовке и организации военных операций в Чечне, Сирии, а также в войне против Украины.
В Москве 22 декабря взорвался автомобиль с высокопоставленным офицером минобороны России Фанилом Сарваровым. Этот генерал-лейтенант участвовал в войне в Украине.
Что известно о взорванном россиянине, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также В Москве убили высокопоставленного генерала Сарварова: его авто взорвали на парковке
Что известно о Сарварове?
РосСМИ пишут, что Сарваров успел проехать всего несколько метров, после чего прогремел взрыв. Предварительно, под дном машины было заложено самодельное взрывное устройство. Мужчина от полученных травм скончался.
Известно, что в 1990-х и в начале 2000-х годов он участвовал в боевых действиях в Чечне й осетинско-ингушском конфликте, в 2015 – 2016 годах – организовывал и проводил операции в Сирии.
Также он был задействован в войне против Украины.
Так, в 2016 году 55-летнего Сарварова назначили начальником управления оперативной подготовки Генштаба ВС России.
На этой должности он непосредственно руководил подготовкой к вооруженной агрессии против Украины.
В частности, в "Книге палачей" отметили, что Сарваров причастен к разработке сценариев учений и тренировок, которые легли в основу планов вторжения.
Ликвидированный россиянин также руководил работой группировок, которые бьют по гражданской инфраструктуре.
Другие подобные случаи в России
Недавно стало известно, что в России могли убить при задержании командира бригады "Эспаньола" Станислава Орлова. Предполагают, что его могли ликвидировали в ходе "зачисток" ультрапатриотической среды.
А во время атаки дронов СБУ на российский танкер QENDIL в Средиземном море мог погибнуть генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов. Впрочем, официальных подтверждений этого пока нет.