Из-за него страдает Украина: что известно о генерале Сарварове, которого взорвали в Москве

В Москве 22 декабря взорвался автомобиль с высокопоставленным офицером минобороны России Фанилом Сарваровым. Этот генерал-лейтенант участвовал в войне в Украине.

Что известно о Сарварове?

РосСМИ пишут, что Сарваров успел проехать всего несколько метров, после чего прогремел взрыв. Предварительно, под дном машины было заложено самодельное взрывное устройство. Мужчина от полученных травм скончался.

Известно, что в 1990-х и в начале 2000-х годов он участвовал в боевых действиях в Чечне й осетинско-ингушском конфликте, в 2015 – 2016 годах – организовывал и проводил операции в Сирии.

Также он был задействован в войне против Украины.

Так, в 2016 году 55-летнего Сарварова назначили начальником управления оперативной подготовки Генштаба ВС России.

На этой должности он непосредственно руководил подготовкой к вооруженной агрессии против Украины.

В частности, в "Книге палачей" отметили, что Сарваров причастен к разработке сценариев учений и тренировок, которые легли в основу планов вторжения.

Ликвидированный россиянин также руководил работой группировок, которые бьют по гражданской инфраструктуре.

