Що відомо про підірваного росіянина, розповідає 24 Канал.

Дивіться також У Москві вбили високопоставленого генерала Сарварова: його авто підірвали на парковці

Що відомо про Сарварова?

РосЗМІ пишуть, що Сарваров встиг проїхати лише кілька метрів, після чого пролунав вибух. Попередньо, під дном машини було закладено саморобний вибуховий пристрій. Чоловік від отриманих травм помер.

Відомо, що у 1990-х і на початку 2000-х років він брав участь у бойових діях у Чечні й осетинсько-інгуському конфлікті, у 2015 – 2016 роках – організовував та проводив операції у Сирії.

Також він був задіяний у війні проти України.

Так, у 2016 році 55-річного Сарварова призначили начальником управління оперативної підготовки Генштабу ЗС Росії.

На цій посаді він безпосередньо керував підготовкою до збройної агресії проти України.

Зокрема, у "Книзі катів" зазначили, що Сарваров причетний до розробки сценаріїв навчань та тренувань, які лягли в основу планів вторгнення.

Ліквідований росіянин також керував роботою угрупувань, які б'ють по цивільній інфраструктурі.

Інші подібні випадки у Росії