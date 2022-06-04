Фантастическая попытка самоубийства страны - Подоляк о том, почему война до сих пор не закончилась

Россия, несмотря на большие потери и безумное давление на экономику, не отказывается от своих намерений захватить Украину. Враг решил идти до конца, где его обязательно ждет неизбежный крах.

Российские кафиры показали всему цивилизованному миру, что не собирается руководствоваться здравым смыслом и будет продолжать войну против Украины. Путин и его бойцы надеются на то, что им хватит сил и ресурсов для достижения своих целей, хотя все прогнозы свидетельствуют об обратном.

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Пока будет война

По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, когда закончилась первая фаза войны, существовали надежды на то, что россияне отошли от "теплой ванны", которую им устроила пропаганда, и будут готовы вести политику, хотя бы отдаленно похожую на адекватную. Уже тогда все прогнозы для них были неутешительными, поэтому попытки выйти из процесса, ведущего к краху, выглядели логичными.

Оказалось, что нет. Все, что сейчас делает руководство Российской Федерации, – это доведение до абсурда своей стратегии. Я так понимаю, что это какая попытка фантастического самоубийства,

– сказал Подоляк.

Что касается сроков продолжительности активных боевых действий, то здесь сложно делать прогнозы, ведь война – это не линейный процесс. Сейчас подсчеты накопленного оружия говорят о том, что активные бои будут продолжаться от двух до шести месяцев.

"Я бы больше анализировал изменения общественных настроений в нашей стране, России, Европе. Мы сейчас понимаем, что необходимо снова начать интенсивнее работать с пророссийским лобби, которое есть в Европе, чтобы оно не имело возможности продвигать эти убийственные для Украины нарративы", – добавил советник руководителя Офиса Президента.

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