Фантомный сценарий, – политолог о вероятных президентских амбициях Владимира Кличко

Виталий Кличко заявил, что на следующие выборы в парламент УДАР пойдет как самостоятельная партия. В то же время появились слухи относительно президентских амбиций Владимира Кличко.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. В то же время мэр Киева от вопроса об участии в президентских выборах уклонился.

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По мнению Владимира Фесенко, в противостоянии вокруг городского главы столицы Украины была определенная политика, но она не связана с политическими амбициями.

Рейтинги Виталия Кличко не очень большие – на уровне 2 – 3%, сказал политолог. Например, они меньше, чем рейтинги Дмитрия Разумкова или Олега Ляшко.

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Вероятные амбиции на президентских выборах

"Не открою большого секрета, есть слухи, что на президентские выборы может пойти не Виталий Владимирович Кличко, а его брат", – рассказал Фесенко.

Во всяком случае такой сценарий проделывают. Другое дело – насколько это будет эффективно. На мой взгляд, это немного фантомный сценарий. Владимир Фесенко Политолог

Вряд ли вероятный план будет эффективным, сказал политолог. Потому что Виталий Кличко постепенно приходил в политику, а вот прийти внезапно, не имея политического контекста – это гарантия поражения. Но такой сценарий, по словам Фесенко, якобы разрабатывают пиарщики братьев Кличко.

Фесенко о слухах относительно президентских амбиций Кличко: видео

Амбиции Кличко по выборам: коротко