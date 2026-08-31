Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Где и как будут работать "фантомы"?

На первом этапе три специальных автомобиля будут патрулировать дороги Киева и Киевской области. Внешне такие автомобили почти не отличаются от обычных машин. В то же время они оснащены системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

С завтрашнего дня три "фантомных патруля" будут работать в Киеве и Киевской области, а позже – в других областях. Также их количество увеличится в будущем,

– сообщил Алексей Белошицкий.

"Фантомы" вновь будут охотиться за нарушителями / Фото Алексей Белошицкий

Специальное оборудование позволяет измерять скорость транспортных средств как во время движения патрульного автомобиля, так и когда он находится на месте. После этого система считывает и распознает номерной знак нарушителя и проверяет полученные данные в базах.

Информация поступает в систему автоматической фиксации, которая обрабатывает данные и формирует постановление об административном правонарушении. В большинстве случаев водителю не нужно будет останавливаться – нарушение будет оформляться автоматически.

"Фантомы" могут контролировать скорость автомобилей в обоих направлениях движения – как попутном, так и встречном.

Автомобили также могут работать в неавтоматическом режиме. Для этого они оснащены двумя видеокамерами, которые фиксируют нарушения впереди и сзади служебного автомобиля.

Если инспекторы зафиксируют грубое нарушение, например создание аварийной ситуации, они могут остановить водителя и рассмотреть дело об административном правонарушении.

Главная цель "фантомов" – сокращение числа пострадавших и погибших на дорогах Украины,

– подчеркнул Алексей Белошицкий.

Напомним, в Украине могут ужесточить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Речь идет о законопроекте №15348, который предусматривает дифференцированное наказание в зависимости от того, насколько водитель превысил допустимую скорость. В частности, могут установить разные уровни ответственности за превышение на 20, 40, 60 и 80 километров в час.

По словам Алексея Белошицкого, превышение скорости является самой распространенной причиной ДТП с пострадавшими и погибшими – на его долю приходится более 42% таких аварий.

В настоящее время за превышение скорости более чем на 20 километров в час предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Если нарушение зафиксировала камера, а водитель оплачивает штраф в течение первых 10 дней, его размер может составить 170 гривен.

Для систематических нарушителей могут ввести штрафные баллы, которые уже используются в ряде стран. Также рассматриваются более строгие меры, в частности временное приостановление или лишение права управления транспортными средствами.

В то же время законопроект еще предстоит рассмотреть, поэтому окончательные правила ответственности могут измениться.