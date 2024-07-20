Часть камер не работала, – глава МВД об убийстве Фарион во Львове

В результате огнестрельного ранения в голову Ирина Фарион умерла в больнице. Часть камер возле ее дома не работала.

Об этом на брифинге сообщил глава МВД. Игорь Клименко отметил, подтверждено, что нападающий несколько дней точно находился возле дома Ирины Фарион, передает 24 Канал.

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Клименко об убийстве Фарион

Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район,

– отметил Клименко.

Добавил, что отрабатывали несколько километров, – квадрат. Министр отметил, что работают все соответствующие службы по всей территории Львовской области и дальше. Также привлекли пограничников. Клименко отметил, пытаются делать все возможное, чтобы это лицо, которая совершила преступление, не сбежала.

Еще есть, конечно, проблема, что достаточно часто планово отключается свет, поэтому были проблемы также с определением, кто находится у подъезда, в том числе работа видеокамер, которые были под подъездом. Для того, чтобы на 100% подтвердить или опровергнуть эту версию,

– отметил министр.

Клименко добавил, что сейчас правоохранители проверяют всю информацию, работают со свидетелями.

"Обращаемся ко всем, кто может предоставить следствию дополнительную информацию. Хочу поблагодарить людей, которые эту информацию приносили и фотографии, соответственно, уже свидетельствовали, то есть были свидетелями этого преступления, или слышали эти выстрелы, выкрики Ирины", – рассказал глава МВД.