Такое мнение 24 Канала озвучил военный эксперт Олег Жданов. О том, что отнюдь не Путин приезжал на оккупированную территорию Херсонщины сообщал Алексей Данилов.

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Шойгу и Герасимов – не фавориты Путина

Жданов рассказал, что Путин, или его двойник, кто бы то ни был, приехал на оккупированную часть Херсонщины без Шойгу и Герасимова. Это признак того, что и Герасимов, и Шойгу снова не в фаворе у Путина. Игравший роль Путина встречался с другими генералами.

Это нарушение субординации. Если у тебя есть начальник генерального штаба и министр обороны, и они военные, ты не имеешь права без них встречаться с низшим рангом чиновниками. Это говорит о том, что у него либо антипатия к этим должностным лицам, либо очень большое недоверие,

– отметил военный эксперт.

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Советская вертикаль власти в армии России

Путин хочет услышать что-нибудь другое от других источников. Это еще одно свидетельство того, что в российской армии деструктив. Кстати, в Украине министр обороны – гражданский. У нас разделены полномочия министерства обороны и генштаба, как и в любой цивилизованной стране.

"У них – нет. У них советская военная вертикаль", – заметил Жданов.

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