Такое мнение 24 Канала озвучил военный эксперт Олег Жданов. О том, что отнюдь не Путин приезжал на оккупированную территорию Херсонщины сообщал Алексей Данилов.
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Шойгу и Герасимов – не фавориты Путина
Жданов рассказал, что Путин, или его двойник, кто бы то ни был, приехал на оккупированную часть Херсонщины без Шойгу и Герасимова. Это признак того, что и Герасимов, и Шойгу снова не в фаворе у Путина. Игравший роль Путина встречался с другими генералами.
Это нарушение субординации. Если у тебя есть начальник генерального штаба и министр обороны, и они военные, ты не имеешь права без них встречаться с низшим рангом чиновниками. Это говорит о том, что у него либо антипатия к этим должностным лицам, либо очень большое недоверие,
– отметил военный эксперт.
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Советская вертикаль власти в армии России
Путин хочет услышать что-нибудь другое от других источников. Это еще одно свидетельство того, что в российской армии деструктив. Кстати, в Украине министр обороны – гражданский. У нас разделены полномочия министерства обороны и генштаба, как и в любой цивилизованной стране.
"У них – нет. У них советская военная вертикаль", – заметил Жданов.
Путин и война в Украине: последние новости
- В преддверии контрнаступления ВСУ Путин снова провел кадровые ротации в российской армии. Он уволил заместителя министра обороны по логистике генерал-полковника Михаила Мезинцева.
- Российский диктатор Путин решил не ехать на саммит БРИКС в ЮАР, потому что боится, что там его арестуют. Однако пропагандисты в России вообще разгоняют нарративы, что британские спецслужбы мечтают убить их президента и могли бы реализовать это именно в Африке.
- Дочери Путина за прошлый 2022 год заработали более миллиарда рублей. Кроме того, суммарные доходы фирм дочерей Путина, по данным журналистов, за последние 4 года достигают 26 миллионов рублей.