Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Про те, що аж ніякий не Путін приїжджав на окуповану територію Херсонщини повідомляв Олексій Данілов.

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Шойгу та Герасимов – не фаворити Путіна

Жданов розповів, що Путін, чи його двійник, хто б то не був, приїхав на окуповану частину Херсонщини без Шойгу та Герасимова. Це ознак того, що й Герасимов, і Шойгу знову не в фаворі в Путіна. Той, хто грав роль Путіна, зустрічався з іншими генералами.

Це порушення субординації. Якщо в тебе є начальник генерального штабу та міністр оборони, й вони військові, то ти не маєш права без них зустрічатися з нижчого рангу чиновниками. Це говорить про те, що в нього або антипатія до цих посадових осіб, або дуже велика недовіра,

– зазначив військовий експерт.

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Радянська вертикаль влади в армії Росії

Путін хоче почути щось інше від інших джерел. Це ще одне свідчення того, що в російській армії – деструктив. До речі, в Україні міністр оборони – цивільний. У нас розділені повноваження міністерства оборони та генштабу, як у будь-якій цивілізованій країні.

"У них – ні. У них радянська військова вертикаль", – зауважив Жданов.

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