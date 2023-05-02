Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Про те, що аж ніякий не Путін приїжджав на окуповану територію Херсонщини повідомляв Олексій Данілов.
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Шойгу та Герасимов – не фаворити Путіна
Жданов розповів, що Путін, чи його двійник, хто б то не був, приїхав на окуповану частину Херсонщини без Шойгу та Герасимова. Це ознак того, що й Герасимов, і Шойгу знову не в фаворі в Путіна. Той, хто грав роль Путіна, зустрічався з іншими генералами.
Це порушення субординації. Якщо в тебе є начальник генерального штабу та міністр оборони, й вони військові, то ти не маєш права без них зустрічатися з нижчого рангу чиновниками. Це говорить про те, що в нього або антипатія до цих посадових осіб, або дуже велика недовіра,
– зазначив військовий експерт.
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Радянська вертикаль влади в армії Росії
Путін хоче почути щось інше від інших джерел. Це ще одне свідчення того, що в російській армії – деструктив. До речі, в Україні міністр оборони – цивільний. У нас розділені повноваження міністерства оборони та генштабу, як у будь-якій цивілізованій країні.
"У них – ні. У них радянська військова вертикаль", – зауважив Жданов.
Путін і війна в Україні: останні новини
- Напередодні контрнаступу ЗСУ Путін знову провів кадрові ротації в російській армії. Він звільнив заступника міністра оборони з логістики генерал-полковника Михайла Мезінцева.
- Російський диктатор Путін вирішив не їхати на саміт БРІКС у ПАР, бо боїться, що там його заарештують. Однак пропагандисти в Росії взагалі розганяють наративи, що британські спецслужби мріють убити їхнього президента, і могли б реалізувати це саме в Африці.
- Доньки Путіна за минулий 2022 рік заробили понад мільярд рублів. Крім того, сумарні прибутки фірм доньок Путіна, за даними журналістів, за останні 4 роки сягають 26 мільйонів рублів.