ФБК Навального и блогера Хованского внесли в список террористов и экстремистов России

В России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального внесли в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это касается также Фонда оппозиционера по защите прав граждан.

Информация появилась 10 августа на сайте Росфинмониторинга. Внесение в соответствующий реестр означает, что у этих организаций будут заблокированы банковские счета, а новые они не смогут открывать.

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Сайт оппозиционера на территории России уже заблокировал Роскомнадзор. Доступ к нему ограничили из-за призывов к беспорядкам, распространение фейковой информации и материалов международных организаций, нежелательных для режима.

Хованского внесли в список экстремистов

ФБК и другие организации, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным, 9 июня признали "экстремистскими" по жалобе московской прокуратуры. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку некоторые материалы дела были засекречены.

В то же время видеоблогера и комика Юрия Хованского внесли в реестр российских физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Соответствующее обновление также появилось на сайте Росфинмониторинга.

Сейчас Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Дело против блогера возбуждено из-за песни о теракте на Дубровке в 2002 году, которую он исполнил.

Следствие считает, что песня Хованского содержала "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду". Российскому блогеру грозит от 5 до 7 лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью.