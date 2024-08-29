Фото показали после того, как представители ФБР поделилось новыми деталями относительно интернет-поисков Томаса Крукса за несколько дней до стрельбы в Дональда Трампа. Следователи пытаются понять ход мыслей нападающего.

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Из какого оружия стрелял Томас Крукс в Дональда Трампа

На обнародованных снимках изображен складной приклад, какой, по мнению следователей, мог быть использован для сокрытия винтовки на месте преступления.



Оружие, из которой стрелял Томас Крукс / Фото ФБР



Рюкзак и взрывчатка Крукса / Фото ФБР

Напомним, что 20-летний Томас Крукс 13 июля пытался убить Дональда Трампа. Нападающий попал в ухо политика. Также в результате покушения получили ранения двое из зрителей предвыборного митинга, один человек погиб.

Известно, что Томас Крукс тщательно готовился к покушению на Дональда Трампа. Однако ФБР еще не определило, что побудило нападающего совершить покушение.