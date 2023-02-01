Всемирный день обысков: ФБР посетило дом Байдена в Делавере

Очевидно, февраль начался неудачно не только для украинских чиновников, но и для президента США. Стало известно, что ФРБ 1 февраля пришло с обысками в один из домов Джо Байдена.

Журналисты издания утверждают, что американские расследователи обыскивают пляжный дом Байдена в Делавере. Обыски проходят после того, как в резиденции президента в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне нашли документы с секретными пометками администрации Обамы.

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Байден дал разрешение на обыски

Источники издания отмечают, что ордера у служащих не было, а обыск производился с согласия.

Мы согласились сотрудничать. Сегодняшний поиск является следующим шагом в тщательном процессе Министерства юстиции, который мы будем продолжать полностью поддерживать.

– сказал адвокат Байдена Боб Бауэр.

Кроме того, он сообщил, что больше информации будет обнародовано по окончании обыска.

Что этому предшествовало

Еще 12 января Байден рассказывал, что осенью один из его домов в штате Делавер посетили представители силовых структур. Они изъяли секретные бумаги в гараже президента и в одной из его частных комнат.

Как отмечают СМИ, кроме официальных документов правоохранители также конфисковали личные дневники. Однако у них была немаловажная информация.

Блокноты изъяли, поскольку заметки Байдена на некоторых страницах касаются его официальной деятельности как вице-президента во время президентства Обамы. В частности, речь идет о подробностях его дипломатических обязательств, которые могут касаться секретной информации,

В то же время там отметили, что у этих блокнотов нет грифа "секретно", однако определенные заметки все же можно считать секретными. Собственно, из-за их содержания.

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