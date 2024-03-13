"Судьба страны в ее руках": экс-сотрудник КГБ объяснил, как ФСО может спасти Россию

Российские добровольцы 12 марта начали "весеннее освободительное движение" на территории страны-агрессора. Их главная цель – свободная Россия без Владимира Путина.

В то же время кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева сказала, что якобы бункерный диктатор – самый защищенный человек в мире, ведь его оберегает 50 тысяч агентов Федеральной службы охраны. Сможет ли многочисленная охрана защитить Путина, об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Самая большая опасность для Путина

Как отметил экс-сотрудник КГБ, путинская пропагандистка Скабеева разгласила военную тайну. Ведь в открытом доступе о Федеральной службе охраны есть только информация о структуре организации. Ранее были только слухи о том, что в ФСО входит 30 – 40 тысяч человек. Однако благодаря Скабеевой стало известно более точное количество – 50 тысяч.

Целая армия охраняет Путина,

– заметил Жирнов.

Правда, ФСО охраняет не только российского президента, а также и госдуму, совет федераций, Кремль, московского патриарха и тому подобное.

Однако Скабеева забыла о самом главном – опасность для диктатора представляют именно эти 50 тысяч человек, которые его оберегают. Все они имеют оружие, любой из них может взять пистолет и пустить пулю в лоб Путину.

ФСО и служба безопасности президента – это те люди, которые в любой момент могут избавить нас от Путина. Судьба страны в их руках. Охранники создают для узурпатора золотую клетку, но выйти из нее он никуда не может,

– добавил экс-сотрудник КГБ.

С одной стороны, директор ФСО Дмитрий Кочнев и его заместитель Алексей Рубежный, который также является начальником службы безопасности российского президента, якобы охраняют диктатора, а с другой – представляют наибольшую угрозу для его жизни.

Представляет ли угрозу для Путина наступление добровольцев

Российский добровольческий корпус поставил перед собой военные, политические и пропагандистские задачи. Однако глава и основатель РДК Денис Никитин с позывным "White Rex" заметил, что пока рано говорить о конкретных военных или политических целях.

Легион "Свобода России" утром 12 марта опубликовал видео, в котором сделал ряд важных заявлений. Добровольцы отметили, что мечтают о свободной России, в которой не будет диктатуры Владимира Путина.

"Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого "должны". Россияне будут жить свободно", – отметили в легионе.