Водночас кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва сказала, що нібито бункерний диктатор – найзахищеніша людина у світі, адже його оберігає 50 тисяч агентів федеральної служби охорони. Чи зможе численна охорона захистити Путіна, про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Найбільша небезпека для Путіна

Як зазначив ексспівробітник КДБ, путінська посіпака Скабєєва розголосила військову таємницю. Адже у відкритому доступі про федеральну службу охорони є лише інформація щодо структури організації. Раніше були лише чутки про те, що до ФСО входить 30 – 40 тисяч осіб. Проте завдяки Скабєєвій стала відома більш точна кількість – 50 тисяч.

Ціла армія охороняє Путіна,

– зауважив Жирнов.

Щоправда, ФСО охороняє не тільки російського президента, а також й держдуму, раду федерацій, Кремль, московського патріарха тощо.

Однак Скабєєва забула про найголовніше – небезпеку для диктатора становлять саме ці 50 тисяч людей, які його оберігають. Всі вони мають зброю, будь-хто з них може взяти пістолета й пустити кулю в лоб Путіну.

ФСО й служба безпеки президента – це ті люди, які будь-якої миті можуть позбавити нас від Путіна. Доля країни в їх руках. Охоронці створюють для узурпатора золоту клітку, але вийти з неї він нікуди не може,

– додав ексспівробітник КДБ.

З одного боку, директор ФСО Дмітрій Кочнєв та його заступник Алєксєй Рубіжний, який також є начальником служби безпеки російського президента, нібито охороняють диктатора, а з іншого – становлять найбільшу загрозу для його життя.

Чи становить загрозу для Путіна наступ добровольців

Російський добровольчий корпус поставив перед собою воєнні, політичні й пропагандистські завдання. Однак голова і засновник РДК Денис Нікітін з позивним White Rex зауважив, що поки рано говорити про конкретні воєнні або політичні цілі.

Легіон "Свобода Росії" зранку 12 березня опублікував відео, у якому зробив низку важливих заяв. Добровольці наголосили, що мріють про вільну Росію, у якій не буде диктатури Владіміра Путіна.

"Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого "повинні". Росіяни житимуть вільно", – наголосили в легіоні.