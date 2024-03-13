Голова і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін з позивним White Rex розповів "Українській правді", що вони поставили перед собою і воєнні, і політичні, і пропагандистські завдання, пише 24 Канал.

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Денис Нікітін розповів, що наразі ще рано говорити про конкретні воєнні або політичні задачі.

Ми перебуваємо в одній із фаз цієї операції. Тому підбивати підсумки, навіть проміжні, поки що дуже рано,

– заявив White Rex.

Він пояснив, що, порівняно з попередніми рейдами, збільшується масштаб, порівняно з минулим разом. Адже тепер у них більше артилерії, більше техніки, більше людей, більш масштабні завдання, більш зухвалі цілі, які ми перед собою ставимо.

"Роботу над помилками ми, хочу думати, зробили достойну. Ми зменшуємо плече логістики (відстань від пункту відвантаження до пункту розвантаження – 24 Канал), це була проблема минулого разу. Координація з іншими підрозділами російських добровольців – це новий виклик, який з'явився перед нами. Ми стараємось теж в цьому плані свою роботу покращити", – заявив Денис Нікітін.

Він пояснив, що у будь-якому випадку ця операція більш масштабна та важча, ніж те, що було торік. Тож військові готувались більш ретельно.

Яке озброєння мають підрозділи

Я, як і раніше, віддаю перевагу рідному вітчизняному ВПК (оборонно-промисловому комплексу – 24 Канал). Навіть у цей момент сиджу в трофейному броньованому автомобілі російського автопрому,

– заявив Денис Нікітін.

Він пояснив, що в основному бійці користуються трофейною російською технікою, довіряють "якісному російському ВПК" як громадяни Росії.

Коротко про операцію російських добровольців