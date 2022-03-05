"Федеративная республика Украина": СБУ раскрыла планы оккупантов касательно 5 западных областей

Российские оккупанты планировали быстро захватить Киев, поставить в столице свою власть и вернуть Украину в свою орбиту влияния. Для западных областей враг имел особый план.

Российские оккупанты были свято убеждены, что схемы с "ДНР" и "ЛНР" будут успешными на всей территории Украины. Особенно они хотели создать псевдореспублику в тылу ВСУ, на Западной Украине.

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"Федеративная республика Украина"

Как стало известно СБУ, орки планировали создать "Федеративную республику Украина". В нее должны были войти следующие области:

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Львовская;

Тернопольская;

Черновицкая.

Оккупанты хотели расшатать тыл ВСУ, захватить который силой регулярной армии враги боятся даже в своих фантазиях. По их замыслу, создание псевдореспублики создало бы нашим защитникам проблемы с обеспечением тыла.

Организатора и ключевых исполнителей плана СБУ задержала на Ивано-Франковщине. Им уже удалось завербовать более 500 предателей Украины.

Правоохранителям удалось выявить их план по подрыву доверия к украинским правоохранителям и захвату админзданий. Им грозит до 10 лет лишения свободы.