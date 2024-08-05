Убийство Фарион: отец подозреваемого Зинченко дал первый подробный комментарий СМИ

В понедельник, 5 августа, состоялось заседание суда, где рассматривали изменение меры пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. После отец дал свой первый подробный комментарий для СМИ.

Он утверждает, что нет доказательств вины его сына, и выражает сомнения относительно работы правоохранителей. 24 Канал собрал все главные заявления Федора Зинченко.

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