Убийство Фарион: отец подозреваемого Зинченко дал первый подробный комментарий СМИ

5 августа 2024, 19:00
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Источник:

"Новости. LIVE"

В понедельник, 5 августа, состоялось заседание суда, где рассматривали изменение меры пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. После отец дал свой первый подробный комментарий для СМИ.

Он утверждает, что нет доказательств вины его сына, и выражает сомнения относительно работы правоохранителей. 24 Канал собрал все главные заявления Федора Зинченко.

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19:05, 05 августа

Отец Вячеслава отмечает, что, что еще не доказана вина его сына, поэтому не надо делать из него виновного.

Поэтому я вас очень прошу, донесите эту мысль до общества, пока он подозревает, и все,
– подчеркнул он.

19:03, 05 августа

Также у подозреваемого могли быть друзья во Львове, к которым он должен был поехать.

19:02, 05 августа

Отца возмущает тот факт, что правоохранители замалчивают тот факт, что сын хотел служить в рядах ВСУ, а только вешают на него ярлыки убийцы.

То есть я вижу, что просто кому-то очень выгодно представить его в таком виде, как преступник какой-то,
– отметил он.

18:57, 05 августа

Подозреваемый хотел пойти служить в пехоту ВСУ. Впрочем, отец его отказал и сказал, чтобы тот прошел курсы оператора БпЛА.

18:55, 05 августа

Также отец недоволен действиями государства и правоохранителей.

Просто такое впечатление, что начали снова снимать новый сезон "Слуги народа",
– заявил он.

Также ему не понравилось, что правоохранители заявили о том, что дело раскрыто, хотя вина его сына не доказана до сих пор.

18:50, 05 августа

Адвоката для Вячеслава Зинченко отцу посоветовал знакомый.

18:49, 05 августа

Федор Зинченко утверждает, что его общение с сыном происходит через адвоката. Самого же адвоката ему посоветовал знакомый.

18:46, 05 августа

По словам отца, Вячеслав сторонник моноэтнического государства. Также он рассказал, что его сын заочно закончил первый курс журналистики в Днепре.

18:45, 05 августа

Деньги подозреваемый получал с общей карточки.

Ну у нас вот общая карточка, у нас общий счет, кто дал, я или жена, какая разница. Могут все посмотреть поступления на карточку моего сына. И все, и сняли все вопросы,
– заявил отец.

18:43, 05 августа

По словам отца, он так и не смог увидеться с подозреваемым с момента его задержания.

18:41, 05 августа

На вопрос о том, что сын делал во Львове, отец ответил, что сын якобы должен был ехать в Тернополь, но почему-то остановился во Львове.

18:38, 05 августа

Отец Зинченко отрицает вину подозреваемого, ведь пока сторона обвинения не доказала никаких фактов.

Свидетели что-то видели, кого-то видели, кто-то там в шляпе ходил, но что это Вячеслав Зинченко, нет. Никакой свидетель не сказал, что вот Зинченко присутствовал присутствовал по улице Масарика 3. Нет такого,
– заявил он.

Автор: Ярослав Погончук