Министр заверил, что назначение посла в Будапеште произойдет уже "вот-вот".
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"Эпопея" с назначением представителя в Венгрии
По словам Дмитрия Кулебы, новым диппредставителем Украины в Венгрии станет Федор Шандора.
Дипломат объясняя задержку с назначением в почти два года отметил, что она возникла по двум причинам.
Во-первых, Шандора служил в Вооруженных Силах. Освободиться оттуда было непросто, однако в конце концов удалось найти какой-то юридический выход.
Во-вторых, задержку вызвала восстановленная процедура спецпроверок для кандидатов на послов и уже назначенных послов.
Как сообщил Кулеба Шандора, прошел эту проверку или уже находится на финальной стадии прохождения.
Напомним, что в июле 2022 года Зеленский уволил с должности посла в Венгрии Людмилу Непоп.
В марте 2023 года в СМИ начали писать о вероятном назначении на эту должность Федора Шандоры.
8 августа 2023 года президент Венгрии Каталин Новак одобрила его кандидатуру.
Сийятро встретился с Ермаком и Кулебой: о чем говорили
- В Ужгороде 29 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба глава МИД Венгрии Петер Сиярто и глава Офиса Президента Андрея Ермака провели совместную встречу.
- Сиярто заявил, что его страна и дальше не будет поставлять Украине военную помощь, а ограничится только гуманитарной.
- Венгр отказался четко ответить, разблокирует ли Будапешт помощь ЕС Украине в размере 50 млрд евро. Он подчеркнул, что это будут решать в Брюсселе.
- Андрей Ермак заявил оподготовку ко встрече Орбана и Зеленского. Пока неизвестно конкретной даты, но есть заинтересованность с обеих сторон.