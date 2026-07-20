Об этом сообщили источники 24 Канала в политических кругах.

На какую должность готов вернуться Федоров?

По данным источников, Михаил Федоров готов вернуться к работе в правительстве только на должность министра обороны.

Также они опровергли предположение, что экс-министру могут предложить стать "miltech czar" – координатором развития военных технологий.

Как сообщал журналист Financial Times Кристофер Миллер, Владимир Зеленский предлагал Федорову должность при СНБО. Она предполагала бы доступ к президенту и полномочия по надзору за оборонными инновациями и военной реформой.

Впрочем, как утверждает Миллер, он отказался от этого предложения, поскольку хочет вернуться именно на пост главы оборонного ведомства.

Напомним, консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказывал, что ранее уже говорили о намерениях создать должность своеобразного "генерального инспектора". Такой человек мог бы стать посредником между министром обороны и главнокомандующим ВСУ.

По его словам, если бы Михаил Федоров занял должность miltech czar, то, в частности, он тесно сотрудничал бы с Минобороны и Генштабом и участвовал бы в переговорах с партнерами.