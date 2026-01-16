Их очень много: с какими вызовами столкнется новый министр обороны Федоров
- Минобороны получило нового руководителя – Михаила Федорова, это министерство с наибольшими затратами и финансовой поддержкой партнеров.
- Федоров планирует внедрить немало изменений, а это может вызвать сопротивление со стороны представителей старой системы.
Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова, который ранее возглавлял Министерство цифровой трансформации, главой Минобороны. Он получил самое большое и самое проблемное министерство в нашей стране.
Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, подчеркнув, что в период войны именно Министерство обороны, которым сейчас будет руководить Михаил Федоров, осуществляет наибольшие расходы и получает наибольшую международную помощь.
Федоров – новый министр обороны: чего ожидать?
Михаил Федоров имеет опыт работы во главе руководителя Минцифры, в частности проявил себя как эффективный менеджер в развитии беспилотной составляющей в этой войне. Именно дроны в 2022 – 2023 году, когда Украина осталась без надлежащей помощи партнеров, помочь быть ей обороноспособной. Сегодня они уничтожают 60% вражеских целей, играют важную роль в сдерживании российской агрессии.
К Михаилу Федорову есть большой кредит доверия от президента и украинского общества. С точностью могу гарантировать, что буквально за считанные дни появятся различные расследования и обвинения в СМИ, которые будут пытаться его дискредитировать,
– прогнозирует Жмайло.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества уверен, что система будет сопротивляться любым изменениям, которые захочет внедрять новый министр обороны. Там остается сейчас множество бюрократических процедур. Искоренить это, сделать процессы упрощенными, цифровизировать их – один из вызовов, который встанет перед Федоровым.
"В том числе и процессы добровольного пополнения армии новобранцами, потому что даже процесс оформления новых военных занимает время. Надо будет дальше развивать "Армия+", "Резерв+". Это так же будет огромным вызовом", – озвучил Жмайло.
В период полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступают и мужчины в возрасте. С собой, как подчеркнул Жмайло, они приносят обычаи СССР. То, что Федоров заявил, что хочет изменить советские подходы в армии, будет краеугольным камнем.
Вызовы являются значительными. Он сказал о коррупции в ТЦК, ни для кого это не является секретом, люди на местах знают об этих проблемах. Поэтому однозначно это положительные изменения (назначение Федорова – 24 Канал). То, что надо наращивать беспилотный состав, чтобы уменьшить присутствие наших пехотинцев на передней линии фронта – это тоже большой вызов,
– отметил Жмайло.
Он напомнил, что во время боев за Купянск именно наземные роботизированные комплексы под руководством опытных операторов участвовали в штурмовых действиях, зачистке территории.
Какие цели наметил перед собой Федоров?
Выступая с трибуны Верховной Рады, Федоров озвучил, что сейчас существует значительный объем проблем, которые ему придется решить на новой должности. Среди таких он назвал "бумажную" армию, советские подходы, чрезмерную бюрократию и наличие сбоев для обеспечения потребностей фронта.
Он отметил, что нельзя воевать новыми технологиями, имея старую организационную структуру и хочет предусмотреть комплексные изменения. В частности такие шаги: провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, уничтожить коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой.
Федоров отметил на том, что нужно изменить систему подготовки военнослужащих, улучшить ее качество. Это, по его словам, уменьшит потери на поле боя. Также он заявил, что нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита он анонсировал системные решения в этих направлениях.