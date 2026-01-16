Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, подчеркнув, что в период войны именно Министерство обороны, которым сейчас будет руководить Михаил Федоров, осуществляет наибольшие расходы и получает наибольшую международную помощь.

Смотрите также "Нужны масштабные изменения в мобилизации": Зеленский встретился с Федоровым

Федоров – новый министр обороны: чего ожидать?

Михаил Федоров имеет опыт работы во главе руководителя Минцифры, в частности проявил себя как эффективный менеджер в развитии беспилотной составляющей в этой войне. Именно дроны в 2022 – 2023 году, когда Украина осталась без надлежащей помощи партнеров, помочь быть ей обороноспособной. Сегодня они уничтожают 60% вражеских целей, играют важную роль в сдерживании российской агрессии.

К Михаилу Федорову есть большой кредит доверия от президента и украинского общества. С точностью могу гарантировать, что буквально за считанные дни появятся различные расследования и обвинения в СМИ, которые будут пытаться его дискредитировать,

– прогнозирует Жмайло.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества уверен, что система будет сопротивляться любым изменениям, которые захочет внедрять новый министр обороны. Там остается сейчас множество бюрократических процедур. Искоренить это, сделать процессы упрощенными, цифровизировать их – один из вызовов, который встанет перед Федоровым.

"В том числе и процессы добровольного пополнения армии новобранцами, потому что даже процесс оформления новых военных занимает время. Надо будет дальше развивать "Армия+", "Резерв+". Это так же будет огромным вызовом", – озвучил Жмайло.

В период полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступают и мужчины в возрасте. С собой, как подчеркнул Жмайло, они приносят обычаи СССР. То, что Федоров заявил, что хочет изменить советские подходы в армии, будет краеугольным камнем.

Вызовы являются значительными. Он сказал о коррупции в ТЦК, ни для кого это не является секретом, люди на местах знают об этих проблемах. Поэтому однозначно это положительные изменения (назначение Федорова – 24 Канал). То, что надо наращивать беспилотный состав, чтобы уменьшить присутствие наших пехотинцев на передней линии фронта – это тоже большой вызов,

– отметил Жмайло.

Он напомнил, что во время боев за Купянск именно наземные роботизированные комплексы под руководством опытных операторов участвовали в штурмовых действиях, зачистке территории.

Какие цели наметил перед собой Федоров?