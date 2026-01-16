Про це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, підкресливши, що у період війни саме Міністерство оборони, яким нині керуватиме Михайло Федоров, здійснює найбільші витрати й отримує найбільшу міжнародну допомогу.

Дивіться також "Потрібні масштабні зміни в мобілізації": Зеленський зустрівся з Федоровим

Федоров – новий міністр оборони: чого очікувати?

Михайло Федоров має досвід роботи на чолі керівника Мінцифри, зокрема проявив себе як ефективний менеджер у розвитку безпілотного складника у цій війні. Саме дрони у 2022 – 2023 році, коли Україна залишилась без належної допомоги партнерів, допомогти бути їй обороноздатною. Сьогодні вони знищують 60% ворожих цілей, відіграють важливу роль у стримуванні російської агресії.

До Михайла Федорова є великий кредит довіри від президента та українського суспільства. З точністю можу гарантувати, що буквально за лічені дні з'являться різноманітні розслідування та звинувачення у ЗМІ, які намагатимуться його дискредитувати,

– прогнозує Жмайло.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці впевнений, що система буде опиратися будь-яким змінам, які захоче впроваджувати новий міністр оборони. Там залишається нині безліч бюрократичних процедур. Викорінити це, зробити процеси спрощеними, цифровізувати їх – один з викликів, який постане перед Федоровим.

"В тому числі й процеси добровільного поповнення армії новобранцями, тому що навіть процес оформлення нових військових займає час. Треба буде далі розвивати "Армія+", "Резерв+". Це так само буде величезним викликом", – озвучив Жмайло.

В період повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ вступають і чоловіки у віці. З собою, як підкреслив Жмайло, вони приносять звичаї СРСР. Те, що Федоров заявив, що хоче змінити радянські підходи в армії, буде наріжним каменем.

Виклики є значними. Він сказав про корупцію в ТЦК, ні для кого це не є секретом, люди на місцях знають про ці проблеми. Тому однозначно це позитивні зміни (призначення Федорова – 24 Канал). Те, що треба нарощувати безпілотний складник, аби зменшити присутність наших піхотинців на передній лінії фронту – це теж великий виклик,

– зауважив Жмайло.

Він нагадав, що під час боїв за Куп'янськ саме наземні роботизовані комплекси під керівництвом досвідчених операторів брали участь у штурмових діях, зачистці території.

Які цілі намітив перед собою Федоров?