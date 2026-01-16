Про це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, підкресливши, що у період війни саме Міністерство оборони, яким нині керуватиме Михайло Федоров, здійснює найбільші витрати й отримує найбільшу міжнародну допомогу.
Федоров – новий міністр оборони: чого очікувати?
Михайло Федоров має досвід роботи на чолі керівника Мінцифри, зокрема проявив себе як ефективний менеджер у розвитку безпілотного складника у цій війні. Саме дрони у 2022 – 2023 році, коли Україна залишилась без належної допомоги партнерів, допомогти бути їй обороноздатною. Сьогодні вони знищують 60% ворожих цілей, відіграють важливу роль у стримуванні російської агресії.
До Михайла Федорова є великий кредит довіри від президента та українського суспільства. З точністю можу гарантувати, що буквально за лічені дні з'являться різноманітні розслідування та звинувачення у ЗМІ, які намагатимуться його дискредитувати,
– прогнозує Жмайло.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці впевнений, що система буде опиратися будь-яким змінам, які захоче впроваджувати новий міністр оборони. Там залишається нині безліч бюрократичних процедур. Викорінити це, зробити процеси спрощеними, цифровізувати їх – один з викликів, який постане перед Федоровим.
"В тому числі й процеси добровільного поповнення армії новобранцями, тому що навіть процес оформлення нових військових займає час. Треба буде далі розвивати "Армія+", "Резерв+". Це так само буде величезним викликом", – озвучив Жмайло.
В період повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ вступають і чоловіки у віці. З собою, як підкреслив Жмайло, вони приносять звичаї СРСР. Те, що Федоров заявив, що хоче змінити радянські підходи в армії, буде наріжним каменем.
Виклики є значними. Він сказав про корупцію в ТЦК, ні для кого це не є секретом, люди на місцях знають про ці проблеми. Тому однозначно це позитивні зміни (призначення Федорова – 24 Канал). Те, що треба нарощувати безпілотний складник, аби зменшити присутність наших піхотинців на передній лінії фронту – це теж великий виклик,
– зауважив Жмайло.
Він нагадав, що під час боїв за Куп'янськ саме наземні роботизовані комплекси під керівництвом досвідчених операторів брали участь у штурмових діях, зачистці території.
Які цілі намітив перед собою Федоров?
Виступаючи з трибуни Верховної Ради, Федоров озвучив, що наразі існує значний обсяг проблем, які йому доведеться розв'язати на новій посаді. Серед таких він назвав "паперову" армію, радянські підходи, надмірну бюрократію та наявність збої для забезпечення потреб фронту.
Він наголосив, що не можна воювати новими технологіями, маючи стару організаційну структуру і хоче передбачити комплексні зміни. Зокрема такі кроки: провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, знищити корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою.
Федоров зауважив на тому, що потрібно змінити систему підготовки військовослужбовців, покращити її якість. Це, з його слів, зменшить втрати на полі бою. Також він заявив, що не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту він анонсував системні рішення в цих напрямках.