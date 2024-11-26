Работаем без распыленности, – Федоров о вбросах, которыми пытаются перессорить институции

Глава Минцифры Михаил Федоров отреагировал на попытки врага перессорить государственные институции. По его словам, сейчас все работают над одной целью - защитой страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.

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Федоров высказался о единстве

Министр цифровой трансформации отметил, что государство должны обеспечивать преимущество на поле боя, а это означает преимущество в технологиях. Оно продолжает поставлять на фронт дроны, система построена и запущена. В дальнейшем это будет лишь масштабироваться.

Создавать любые скандалы на ровном месте, обвинять в чем-то ту или иную институцию в ущерб всему государству или искать злой умысел – выгодно только врагам. Наша общая задача – работать вместе на Силы безопасности и обороны Украины. Каждый на своем месте и одновременно все вместе, – сказал он.

Федоров добавил, что у Минцифры, Минобороны, Госспецсвязи, Офиса Президента, Минстратегпрома, Генштаба одна общая цель – защитить страну. Они все работают вместе.

"Так должно быть и так будет. Без распыленности. И, пожалуйста, без попыток перессорить институты государства друг с другом через вбросы, слухи и поиски никому не нужных и пустых сенсаций", – говорит глава Минцифры.

Он добавил, что в Украине на самом деле нет противоречий. По его словам, единство - самый большой актив Украины от 24 февраля, и так должно быть и в дальнейшем.