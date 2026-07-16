Так, Михаил Федоров во время брифинга заявил, что ему удалось многое сделать в команде с президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, он понимает, что для асимметричной победы над врагом с минимальными потерями Украине необходимо сменить главнокомандующего и начальника Генштаба.

Что касается скандала с полком "Скала", то стоит напомнить, что о нем стало известно после расследования журналистов. Они выяснили, что мобилизованные умирали в учебных центрах. Многие говорили о побоях и издевательствах.

Не я создал "Скалу" или какое-либо другое подразделение и допустил то, что там происходит. Но, мол, я запустил медийную кампанию, сделал это, кто-то ещё что-то. Это культура, которую просто нужно искоренить. Иначе мы не сможем победить врага, у которого в системе происходит то же самое,

– подчеркнул Михаил Федоров.

Кроме того, он добавил, что для выхода из кризиса сегодня необходимы правильный менеджмент, лидерство, работа с умными людьми. Он также отметил, что главнокомандующий Александр Сырский блокировал его инициативы.