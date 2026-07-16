Так Михайло Федоров під час брифінгу заявив, що багато чого йому вдалося зробити у команді з президентом Володимиром Зеленським. Втім він розуміє, що для перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами Україні потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу.

Щодо скандалу з полком "Скеля", то варто нагадати, що про нього стало відомо після розслідування журналістів. Вони з'ясували, що мобілізовані помирали у навчальних центрах. Більшість з них від пневмонії, але багато хто говорив про побої та знущання.

Одним з викликом на посаді Федоров назвав постійну брехню. Наприклад, мовилось про те, що він нібито був замовником розслідування про "Скелю".

Не я створив "Скелю" чи будь-який інший підрозділ і допустив те, що там відбувається. Але, мовляв, я запустив медійну кампанію, зробив це, хтось ще щось. Це культура, яку просто потрібно викорінити. По-іншому ми не зможемо здолати ворога, в якого те ж саме відбувається у системі,

– наголосив Михайло Федоров.

Крім цього він додав, що для виходу з кризи сьогодні необхідний правильний менеджмент, лідерство, робота з розумними людьми. Він додав, що головнокомандувач Олександр Сирський блокував його ініціативи.