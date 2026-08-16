Соответствующее интервью появилось в воскресенье, 16 августа.
Что сказал Федоров?
Михаил Федоров отметил, что не очень хотел раскрывать все детали бесед с президентом.
Я думаю, что задача и президента, и моя задача – найти пути, которые позволят нашей стране выйти из этой ситуации более сильной и работать над тем, чтобы победить врага,
– сказал Федоров.
Он выразил уверенность, что в этом направлении все будет хорошо.
К слову, Михаил Федоров также назвал свою отставку "потерей надежды" для людей.
Как сказал экс-глава Минобороны, украинцы выходят на улицы, потому что хотят понять, как принимаются решения в государстве, и почему "надежду так легко могут отнять".
Между тем вечером в воскресенье, 16 августа, в Украине вновь началось протестное шествие за возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.