Соответствующее интервью появилось в воскресенье, 16 августа.

Что сказал Федоров?

Михаил Федоров отметил, что не очень хотел раскрывать все детали бесед с президентом.

Я думаю, что задача и президента, и моя задача – найти пути, которые позволят нашей стране выйти из этой ситуации более сильной и работать над тем, чтобы победить врага,

– сказал Федоров.

Он выразил уверенность, что в этом направлении все будет хорошо.

К слову, Михаил Федоров также назвал свою отставку "потерей надежды" для людей.

Как сказал экс-глава Минобороны, украинцы выходят на улицы, потому что хотят понять, как принимаются решения в государстве, и почему "надежду так легко могут отнять".

Между тем вечером в воскресенье, 16 августа, в Украине вновь началось протестное шествие за возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.