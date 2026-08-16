Об этом Федоров рассказал в интервью Кейлин Робертсон.

Что Федоров сказал о протестах в Украине?

Экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что причиной протестов после его отставки стала не только кадровая перестановка, но и ощущение, что у украинцев отняли надежду.

По его словам, люди хотят понимать, как в государстве принимаются решения и почему появляющаяся надежда может так легко исчезнуть.

Я думаю, что у людей взяли надежду, а это самое худшее, что можно сделать по отношению к своему народу,

– заявил Федоров.

В то же время экс-министр назвал протесты признаком того, что в Украине продолжают действовать гражданское общество и демократия.

Он подчеркнул, что во время полномасштабной войны важно не утратить ценности, за которые борются украинцы, в частности свободу.

Федоров о своих отношениях с Зеленским: что рассказал экс-министр?

Михаил Федоров отметил, что не очень хотел раскрывать все детали бесед с президентом.

Он отметил, что общей задачей для него и главы государства является поиск путей, которые позволят Украине выйти из нынешней ситуации более сильной и продолжить борьбу за победу над врагом.