Про це Федоров розповів в інтерв'ю Кейлін Робертсон.

Що Федоров сказав про протести в Україні?

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що причиною протестів після його відставки стала не лише кадрова зміна, а й відчуття, що в українців забрали надію.

За його словами, люди хочуть розуміти, як у державі ухвалюються рішення та чому надія, яка з'являється, може так легко зникнути.

Я думаю, що у людей забрали надію, а це найгірше, що можна зробити відносно до свого народу,

– заявив Федоров.

Водночас ексміністр назвав протести ознакою того, що в Україні продовжують діяти громадянське суспільство та демократія.

Він наголосив, що під час повномасштабної війни важливо не втратити цінності, за які українці борються, зокрема свободу.

Федоров про його взаємини із Зеленським: що розповів ексміністр?

Михайло Федоров зазначив, що не дуже хотів розкривати всі деталі розмов із президентом.

Він зазначив, що спільним завданням для нього та глави держави є пошук шляхів, які дозволять Україні вийти з нинішньої ситуації сильнішою та продовжити боротьбу за перемогу над ворогом.