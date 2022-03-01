Федоров провел звонок с Google: компания добавила уведомление SOS и даст Украине 15 миллионов
1 марта 2022 , 23:05Читати новину українською
Источник:телеграмм Михаила Федорова
Михаил Федоров совершил звонок с представителями Google. Компания включила украинцам уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей стране, а также предоставит 15 миллионов долларов помощи.
Министр цифровой трансформации выразил компании благодарность за поддержку Украины в очень сложное время — страшную войну с Россией.
К теме Google Maps приостанавливает показ живого трафика и популярных мест в Украине
Что Google уже сделал для Украины
- Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.
- Отключили некоторые функции Google Maps в Украине с целью обеспечения безопасности граждан.
- Автоматически усилили защиту аккаунтов Google для украинцев.
- Выделили 15 миллионов долларов на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.
- Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.
Ранее компания заблокировала в сервисе Google Maps в Украине две функции, предоставляющие информацию пользователям в режиме реального времени:
- показ живого трафика (некоторые исследователи использовали его для наблюдения за ситуацией на расстоянии),
- показ популярных мест (она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени).
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