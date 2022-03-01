Федоров провел звонок с Google: компания добавила уведомление SOS и даст Украине 15 миллионов

1 марта 2022 , 23:05
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телеграмм Михаила Федорова

Михаил Федоров совершил звонок с представителями Google. Компания включила украинцам уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей стране, а также предоставит 15 миллионов долларов помощи.

Министр цифровой трансформации выразил компании благодарность за поддержку Украины в очень сложное время — страшную войну с Россией.

К теме Google Maps приостанавливает показ живого трафика и популярных мест в Украине

Что Google уже сделал для Украины

  • Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.
  • Отключили некоторые функции Google Maps в Украине с целью обеспечения безопасности граждан.
  • Автоматически усилили защиту аккаунтов Google для украинцев.
  • Выделили 15 миллионов долларов на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.
  • Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.

Ранее компания заблокировала в сервисе Google Maps в Украине две функции, предоставляющие информацию пользователям в режиме реального времени:

  • показ живого трафика (некоторые исследователи использовали его для наблюдения за ситуацией на расстоянии),
  • показ популярных мест (она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени).

 

 

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Автор: Марія Бондар