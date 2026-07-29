Экс-министр обороны дал большое интервью "Украинской правде". В нем он раскрыл детали своего увольнения.

Как Федорову сообщили об увольнении?

На вопрос, как он узнал о своем увольнении, Михаил Федоров ответил, что примерно за полчаса или час до заседания фракции "Слуга народа" ему сообщили, что на должность предложат кандидатуру Клименко.

По словам экс-министра, об этом ему сказал президент Зеленский. Причиной увольнения он назвал конфликт с Генеральным штабом.

В то же время, пересказывать содержание разговора с президентом Федоров отказался, отметив, что это была частная беседа и добавить больше ему нечего.

В интервью Федоров подчеркнул, что причинами своего увольнения считает не конфликт с Генштабом. По мнению экс-чиновника, они были другими.

Он рассказал, что после начала реформ в Минобороны, в первую очередь в сфере закупок и тендеров, вокруг него и его команды начало усиливаться давление.

Изменения коснулись интересов многих людей, из-за чего против него начали информационную кампанию, а правоохранители заинтересовались его командой.

Экс-министр также рассказал, что еще в апреле предупреждал президента о возможных обвинениях в свой адрес и просил проверять такую ​​информацию лично с ним.

Федоров утверждает, что крупнейшие телеграмма-каналы начали работать против него, а в отношении его соратников открывали уголовные дела. По его мнению, это давление в конечном итоге привело к смене правительства и его увольнению.