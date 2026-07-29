Ексміністр оборони дав велике інтерв'ю "Українській правді". У ньому він розкрив деталі свого звільнення.

Як Федорову повідомили про звільнення?

На запитання, як він дізнався про своє звільнення, Михайло Федоров відповів, що приблизно за пів години або годину до засідання фракції "Слуга народу" йому повідомили, що на посаду запропонують кандидатуру Клименка.

За словами ексміністра, про це йому сказав президент Зеленський. Причиною звільнення він назвав конфлікт із Генеральним штабом.

Водночас переказувати зміст розмови з президентом Федоров відмовився, зазначивши, що це була приватна бесіда і додати більше йому нічого.

В інтерв'ю Федоров наголосив, що причинами свого звільнення вважає не конфлікт з Генштабом. На думку експосадовця, вони були іншими.

Він розповів, що після початку реформ у Міноборони, насамперед у сфері закупівель і тендерів, навколо нього та його команди почав посилюватися тиск.

Зміни зачепили інтереси багатьох людей, через що проти нього почали інформаційну кампанію, а правоохоронці зацікавилися його командою.

Ексміністр також розповів, що ще у квітні попереджав президента про можливі звинувачення на свою адресу та просив перевіряти таку інформацію особисто з ним.

Федоров стверджує, що найбільші телеграм-канали почали працювати проти нього, а щодо його соратників відкривали кримінальні справи. На його думку, цей тиск зрештою призвів до зміни уряду та його звільнення.