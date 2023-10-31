Это война технологий, – Федоров рассказал, где Украина превосходит Россию, а где уступает

Войну России против Украины называют "войной технологий" из-за широкого применения в боевых действиях дронов, роботизированных систем и средств РЭБ. В некоторых компонентах Украина догоняет Россию, а в некоторых даже опережает противника.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя то, насколько Украина готова к технологической войне, заявил, что в стране появляется больше стартапов и милитари проектов, в том числе благодаря кластеру Brave1.

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Почему важно не проигрывать технологическую войну

Он отметил, что средства РЭБ, дроны, спутниковая связь являются важными компонентами технологической войны.

Следует понимать, что это война технологий. Сегодня дроны, РЭБ, защита нашей техники от дронов врага, системы ситуационной осведомленности, спутниковая связь – это важные компоненты технологической войны,

– сказал Федоров.

Вице-премьер отметил, что важно, чтобы бизнес мог получить контракты, создавать продукты и масштабировать производство. Для этого требуется максимальная дерегуляция и открытие рынков.

В качестве примера он привел пилотный проект "Армия дронов". По сравнению с прошлым годом, по словам Федорова, производство и количество дронов, получивших Силы обороны Украины, выросло более чем в 100 раз.

Какая ситуация с средствами РЭБ в Украине и России

Министр цифровой трансформации заявил, что в России мощный РЭБ, поскольку россияне много лет в это инвестировали. Украина, понимая это, ищет технологии, как противодействовать этому РЭБу.

Но мы также, понимая это, анализируя русский РЭБ, постоянно находим технологии, как противодействовать этому РЭБу. И как раз Brave1, и открытие рынка РЭБа в Украине, постоянные полигоны, тестирование продуктов позволяют нам догонять, в некоторых направлениях есть определенное преимущество,

– сказал Федоров.

Он отметил важность масштабирования, поскольку каждая единица украинской техники должна быть защищена РЭБом.

"Каждый окоп, каждое местонахождение наших воинов должны быть защищены РЭБом, анализировать частоты, на которых летают дроны врага. То есть это большая системная работа и это новая, по сути, доктрина современной технологической войны. Поэтому здесь нам нужно догонять. И мы для этого все делаем", – заявил вице-премьер.

Он рассказал, что было принято постановление, которое позволит украинским компаниям официально продавать свои продукты государству.

Нужно разрушать все узкие места, блокирующие развитие частного сектора,

– добавил Федоров.

Кто имеет преимущество в дронах

Михаил Федоров сказал, что Украина получила преимущество в определенных категориях дронов, в том числе коптерах.

Мы больше производим коптеров. Уже преимущество у нас есть,

– заявил он.

Как сказал министр, у Украины есть направления, где наша страна получит преимущество в ближайшее время благодаря построенному производству. Однако есть направления, где Украине нужно дорабатывать еще по многим компонентам. В качестве примера он привел то, что у россиян есть "Ланцеты".

"Эта категория у нас провисала и никогда не было аналогов, которые хотя бы немного приблизились к "Ланцетам". Но сегодня уже есть под десяток компаний, которые развивают подобные технологии, однако к массовому производству еще не перешли. Но это вопрос месяцев, когда мы также догоним в этом направлении Россию", – заявил Федоров.

То есть, есть определенные категории, подкатегории, где мы догоняем, есть те, где мы побеждаем. И на самом деле это война, которая развивается каждый день,

– добавил вице-премьер.

В конце концов, Федоров рассказал, что Украина анализирует полученную информацию с поля боя и передает производителям. К примеру, на каких частотах начали работать FPV-дроны у россиян, какие новые комплектующие они начали применять, какая связь.

"Мы все это анализируем и дальше уже принимаем решения и доносим это решение до производителей, общаемся, консультируемся, что нам нужно изменить в наших дронах, в наших частотах, в нашем РЭБе для того, чтобы продолжать вести бой в этой войне технологий", – резюмировал министр.