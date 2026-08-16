В интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону Федоров заявил, что поддерживает контакты с Илоном Маском.

Что известно о контактах Федорова с Маском?

По словам бывшего министра, у него долгая история общения с американским бизнесменом, которая длится уже более 4 лет.

Нам уже удалось решить большое количество проблем и найти взаимопонимание как людям, поддерживающим демократические ценности своих стран,

– пояснил Федоров.

Он добавил, что часто удавалось находить выход даже в идеологически сложных ситуациях.

Федоров подчеркнул, что он поддерживает связь с Маском. Он надеется, что это поможет Украине получать новые технологии и решать те вызовы, которые стоят перед ней сегодня.