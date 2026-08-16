В інтерв'ю ірландському журналісту Каолану Робертсону Федоров заявив, що підтримує контакти з Ілоном Маском.

Що відомо про контакти Федорова з Маском?

За словами колишнього міністра, він має довгу історію комунікації з американським бізнесменом, яка триває вже понад 4 роки.

Нам вдалося вже вирішити велику кількість проблем і знайти взаєморозуміння як люди, що підтримують демократичні цінності своїх країн,

– пояснив Федоров.

Він додав, що часто вдавалося знаходити вихід навіть в ідеологічно складних ситуаціях.

Федоров наголосив, що він перебуває у комунікації з Маском. Він сподівається, що це допоможе Україні отримувати нові технології і вирішувати ті виклики, які перед нею постають сьогодні.

Раніше ексміністр оборони розповідав, що він веде переговори з Маском, щоб отримати дозвіл використовувати Starlink для ударів по цілях на території Росії. Наразі бізнесмен категорично проти цього.