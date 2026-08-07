Про це повідомляє The Atlantic.

Чому домовленості з Вашингтоном почали розвалюватися?

Ще на початку літа українська влада намагалася представити себе як силу, здатну не лише стримувати Росію, а й поступово перехоплювати ініціативу. Володимир Зеленський сподівався, що успіхи на фронті та активна дипломатія переконають Дональда Трампа дати Києву більше систем протиповітряної оборони Patriot.

Після закритої зустрічі в Туреччині Трамп, за словами джерел, навіть говорив про "багато любові, багато єдності" між двома лідерами. Але вже за кілька днів той самий тон зник, а на практиці Україна не отримала ні нових Patriot, ні обіцянки локалізувати їх виробництво.

Що сталося зі Starlink та Ілоном Маском?

Окремо Київ розраховував на технологічний компонент допомоги. Зеленський під час зустрічі звертався до Трампа з проханням поговорити з Ілоном Маском про доступ до Starlink для навігації українських ударів по російських ракетних батареях.

Та й тут результат виявився невтішним. Трамп не просунув цю ідею, а після відставки Михайла Федорова його соратники намагалися вийти на Маска вже через неформальні канали, але без успіху.

Станом на цей момент позитивного рішення немає,

– соратник Михайла Федорова.

За словами джерел, Маск і далі остерігався, що подібний крок може лише підштовхнути Москву до нової ескалації. Водночас у Києві вважають, що без такого технологічного ресурсу українській армії буде значно складніше протидіяти російським ударам.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров в ефірі ютуб-каналу Сергія Стерненка розповідав, що вони з Маском спілкувалися кілька днів тому. Ексміністр зазначив, що домовитися про потрібні Україні можливості поки складно, однак переговори тривають.