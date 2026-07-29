Об этом бывший министр обороны рассказал в интервью "Украинской правде".

Ссорился ли Федоров с президентом?

Михаил Федоров отметил, что у него не было "последнего разговора" с Владимиром Зеленским.

Мы не поссорились, не было такого, что мы договорились больше не общаться,

– подчеркнул Федоров.

Он уточнил, что общение продолжается, и его итогом, по мнению экс-министра обороны, должно стать укрепление Украины. "Мы должны выйти из этой ситуации, чтобы Украина стала сильнее", – сказал он.

Вместе с тем часть команды Михаила Федорова продолжает работать в Министерстве обороны. Он подчеркнул, что "нет задачи забирать всю команду и оставить Минобороны без функциональности".

Некоторые уже работают непосредственно с Федоровым. Он также напомнил, что часть команды осталась в Минцифре.

То есть это процесс, двери еще не закрыты,

– заявил экс-глава Минобороны.

К тому же Федоров раскрыл причины своего увольнения с должности. Он также пояснил, что между Минобороны и Генштабом возникали определенные разногласия. "На самом деле у нас прямо такого личного конфликта с главнокомандующим не было. Это скорее мировоззренческий конфликт", – отметил он.