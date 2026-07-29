Про це колишній міністр оборони розповів у інтерв'ю для "Української правди".

Чи сварився Федоров із президентом?

Михайло Федоров зазначив, що не мав "фінальної розмови" із Володимиром Зеленським.

Ми не посварилися, не було такого, що ми домовилися більше не спілкуватися,

– підкреслив Федоров.

Він уточнив, що комунікація ще триває, а її підсумком, на думку ексміністра оборони, має стати посилення України. "Ми повинні вийти з цієї ситуації для того, щоб Україна стала сильніша", – сказав він.

Разом із тим, частина команди Михайла Федорова продовжує працювати в Міністерстві оборони. Він наголосив, що "немає задачі забирати всю команду і лишити Міноборони без функціональності".

Дехто працює вже безпосередньо із Федоровим. Він також нагадав, що частина команди залишилася ще в Мінцифрі.

Тобто це процес, двері ще не закриті,

– висловився ексочільник Міноборони.

До того ж, Федоров розкрив причини свого звільнення з посади. Він також пояснив, що між Міноборони та Генштабом виникали певні розбіжності. " Насправді в нас прямо такого особистого конфлікту з главкомом не було. Це більше світоглядний конфлікт", – зазначив він.