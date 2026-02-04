Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Стратегическая синергия": глава Минцифры поделился, остается ли влияние на министерство у Федорова
4 февраля, 10:04
2

"Стратегическая синергия": глава Минцифры поделился, остается ли влияние на министерство у Федорова

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Михаил Федоров перешел с должности министра цифровой трансформации на должность министра обороны, но оба министерства продолжат тесное сотрудничество.
  • Александр Борняков отметил, что Минцифра остается главным технологическим партнером Минобороны, а управление Минцифрой остается его зоной ответственности.

Михаил Федоров перешел с должности министра цифровой трансформации на должность министра обороны. В то же время оба ведомства продолжат тесное сотрудничество.

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Читайте также Украина заняла 5 место по уровню цифровых государственных услуг среди всех стран мира

Как будет происходить управление Минцифрой?

Александр Борняков объяснил, что речь идет скорее не о влиянии Михаила Федорова на работу Минцифры, а о "стратегической синергии".

Михаил масштабирует цифровой опыт побед уже на уровне Минобороны. Мы же в Минцифре остаемся главным технологическим партнером этого процесса, 
– сказал он.

По его словам, сейчас также существуют совместные экосистемные проекты – например, Brave1, который требует синхронизации действий двух министерств.

Ранее эти проекты реализовывали в рамках одной команды, теперь – в рамках правительства.

Борняков также уточнил, что операционное управление Минцифрой остается его зоной ответственности. По его словам, решения по кадровой политике, новых услуг в Дії и развития других проектов экосистемы принимают именно в Минцифре.

Мы автономная институция, но играем в одной сборной с Минобороны, 
– подытожил Александр Борняков.

Михаил Федоров стал министром обороны

  • Верховная Рада 13 января поддержала отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации. За это проголосовали 270 депутатов. 
     

  • На следующий день Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым главой Минобороны Украины.
     

  • По словам Федорова, Минобороны сосредоточится на реформе армии, борьбе с коррупцией и улучшении условий на фронте. Назначенный глава Минобороны анонсировал аудит ТЦК, МОУ и ВСУ, также планируется пересмотр зарплат и соцобеспечения военных.