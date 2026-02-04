"Стратегическая синергия": глава Минцифры поделился, остается ли влияние на министерство у Федорова
- Михаил Федоров перешел с должности министра цифровой трансформации на должность министра обороны, но оба министерства продолжат тесное сотрудничество.
- Александр Борняков отметил, что Минцифра остается главным технологическим партнером Минобороны, а управление Минцифрой остается его зоной ответственности.
Михаил Федоров перешел с должности министра цифровой трансформации на должность министра обороны. В то же время оба ведомства продолжат тесное сотрудничество.
Об этом рассказал исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Как будет происходить управление Минцифрой?
Александр Борняков объяснил, что речь идет скорее не о влиянии Михаила Федорова на работу Минцифры, а о "стратегической синергии".
Михаил масштабирует цифровой опыт побед уже на уровне Минобороны. Мы же в Минцифре остаемся главным технологическим партнером этого процесса,
– сказал он.
По его словам, сейчас также существуют совместные экосистемные проекты – например, Brave1, который требует синхронизации действий двух министерств.
Ранее эти проекты реализовывали в рамках одной команды, теперь – в рамках правительства.
Борняков также уточнил, что операционное управление Минцифрой остается его зоной ответственности. По его словам, решения по кадровой политике, новых услуг в Дії и развития других проектов экосистемы принимают именно в Минцифре.
Мы автономная институция, но играем в одной сборной с Минобороны,
– подытожил Александр Борняков.
Михаил Федоров стал министром обороны
Верховная Рада 13 января поддержала отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации. За это проголосовали 270 депутатов.
На следующий день Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым главой Минобороны Украины.
По словам Федорова, Минобороны сосредоточится на реформе армии, борьбе с коррупцией и улучшении условий на фронте. Назначенный глава Минобороны анонсировал аудит ТЦК, МОУ и ВСУ, также планируется пересмотр зарплат и соцобеспечения военных.