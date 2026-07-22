Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Какие должности предлагали Федорову?

Источники в СМИ утверждают, что Федорову предлагали различные должности, но ни одна из них – не в Минобороны. Зеленский якобы предлагал должности во власти, связанные с технологическим направлением.

Впрочем, Федоров объяснил, что реализовать его стратегию сдерживания России без реальных полномочий, которые есть только в Минобороны, будет невозможно. По словам источников, бывший министр также утверждал, что не понимает, почему его уволили.

Другие источники в СМИ добавляют, что Федоров заявлял, что после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ прежняя команда Минобороны могла бы присоединиться к процессу трансформации Сил обороны.

"Если назначить нового человека в МОУ, ему понадобятся месяцы на реальное формирование команды и погружение во все процессы. Тем более что после отставки Александра Сырского исчезло формальное основание, на которое президент ссылался, объясняя нежелание выдвигать кандидатуру Федорова на пост главы МОУ", – пишут в СМИ со ссылкой на источники.

К слову, поздно вечером 21 июля советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Владимир Зеленский и Михаил Федоров продолжат переговоры. Однако никаких подробностей в ОП не раскрыли.