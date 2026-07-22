Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Які посади пропонували Федорову?

Джерела ЗМІ стверджують, що Федорову пропонували різні посади, але жодна з них – не в Міноборони. Зеленський нібито пропонував посади у владі, пов'язані з технологічним напрямом.

Втім, Федоров пояснив, що реалізувати його стратегію зупинки Росії без реальних повноважень, які є лише в Міноборони, буде неможливо. За словами джерел, колишній міністр також стверджував, що не розуміє, чому його звільнили.

Інші джерела ЗМІ додають, що Федоров заявляв, що після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ попередня команда Міноборони могла б долучитися до процесу трансформації Сил оборони.

"Натомість, якщо призначити нову людину в МОУ, то їй знадобляться місяці часу на реальне формування команди та занурення в усі процеси. Тим паче, що після відставки Олександра Сирського зникла формальна підстава, на яку президент посилався, коли пояснював небажання вносити кандидатуру Федорова на главу МОУ", – пишуть у ЗМІ, посилаючись на джерела.

До слова, пізно ввечері 21 липня радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Володимир Зеленський та Михайло Федоров продовжать перемовини. Однак жодних деталей в ОП не розкрили.